Lauri Prgomet određen pritvor od mjesec dana: Otimala se tokom hapšenja, jedna policajka povrijeđena

Učesnici rijalitija "Gospodin savršeni" Lauri Prgomet, određen je pritvor u trajanju od mjesec dana nakon incidenta koji je izazvala u kafiću u Dubrovniku

Izvor: printscreen/RTL HR

Hrvatska rijaliti učesnica Laura Prgomet, ostaće u istražnom pritvoru mjesec dana.

Ovu informaciju za Dubrovački dnevnik potvrdio je portparol Županijskog suda u Dubrovniku, koji je izjavio da je sudija za prethodni postupak prihvatio predlog Opštinskog državnog tužilaštva i odredio joj pritvor zbog sumnje da je počinila dva krivična djela napada na službeno lice.

Starleta je fizički nasrnula na jednog policijskog službenika, koji nije zadobio povrede, kao i na policijsku službenicu, koju je tom prilikom povrijedila, sve tokom privođenja.

"Određen joj je pritvor u trajanju do mjesec dana, a razlog je opasnost od ponavljanja krivičnog djela, imajući u vidu činjenicu da je pokazala izrazitu upornost, agresivnost i bezobzirnost, pritom vrijeđajući i fizički napadajući policijske službenike, tokom čega je policijska službenica zadobila lake tjelesne povrede", izjavio je portparol suda Pero Miloglav za Dubrovački dnevnik.

Pogledajte snimak incidenta:

"Razbijala čaše i rastjerivala goste"

Hrvatska starleta je u nedelju uveče privedena zbog narušavanja javnog reda i mira u kafiću "Brazil" u Lapadu.

Prema riječima više sagovornika Dubrovačkog dnevnika, Laura je vrijeđala prisutne, razbijala čaše i inventar, te rastjerala goste iz lokala. Nakon što su prisutni pozvali Hitnu pomoć zbog stanja u kojem se očigledno nalazila, na lice mjesta stigla je i policija, a pojedini sagovornici tvrde da je i službena lica vrijeđala i fizički nasrtala na njih. Nakon toga odvedena je u prostorije policije, gdje je zadržana do privođenja pred Državno tužilaštvo.

Zvanične okolnosti ovog događaja tek treba da budu utvrđene, nakon čega će biti jasnije šta je prethodilo ovom incidentu, odnosno šta je uticalo na ovakvo ponašanje.