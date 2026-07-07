Hrvatska starleta noć prije hapšenja bila u društvu Darka Lazića: Posle nastupa otišla s njim u hotel?

Poznata učesnica rijaliti programa, Hrvatica Laura Prgomet uhapšena je u nedelju uveče u Dubrovniku zbog incidenta u kojem je lomila stvari.

Izvor: Instagram

Hrvatska rijaliti učesnica Laura Prgomet uhapšena je u nedelju veče u Dubrovniku zbog incidenta u kafiću, a očevici su prenijeli da se nakon privođenja rvala s policajkom u patrolnim kolima.

Incident se dogodio nešto iza 20:30 sati. Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su da su priveli žensku osobu koja je, prema dojavi, narušavala javni red i mir u ugostiteljskom objektu.

Sada mediji pišu da se Laura, veče prije skandala, zabavljala na nastupu Darka Lazića.

Izvori iz Hrvatske pišu da su Laura i Darko nakon njegovog nastupa, navodno, otišli do jednog hotela. Prema tvrdnjama izvora, atmosfera na koncertu bila je izuzetno vesela, a Laura je bila među najraspoloženijim gostima. Svjedoci tvrde da je nakon završetka nastupa nastavila druženje sa pjevačem.

- Lauru smo vidjeli u subotu na nastupu kod Darka Lazića. Izgledalo je kao da se poznaju i druže. Ne znamo da li je Darko bio smješten u tom hotelu ili su tamo samo otišli na piće, ali ona je bila u pjevačevom društvu. Dan kasnije uslijedio je haos u kojem je upravo ona bila glavni akter – ispričao je izvor za Kurir.

Ovako izgleda Laura:

Već narednog dana pojavile su se informacije o incidentu u jednom dubrovačkom lokalu. Prema tim navodima, došlo je do verbalnog sukoba koji je eskalirao, zbog čega je reagovala policija. Za sada nije poznato šta je tačno razlog ovog incidenta.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni komentari, a slučaj je izazvao veliko interesovanje javnosti.

Pogledajte:

Darko Lazić nije odgovarao na pozive i poruke u vezi sa ovim slučajem.

"Gađala čašom gosta koji je htio da pomogne"

Gost jednog kafića u dubrovačkom naselju Lapad, koji tvrdi da je prisustvovao incidentu u kojem je učestvovala Laura Prgomet, nekadašnja učesnica rijalitija "Gospodin Savršeni", ispričao je šta je, prema njegovim riječima, vidio te večeri.

Kako navodi, na lice mjesta stigao je oko 20.30 časova, kada je Laura navodno već bacala staklene čaše iz kafića na terasu.

Ne znam koliko je čaša bacila, ali sam vidio jednu kako je izletjela napolje. Tada sam naišao. Vidio sam i jednog mladića koji je sjedio sa djevojkom. Djelovala je veoma uznemireno, a on joj je prišao i pitao da li može da joj pomogne. Međutim, počela je još glasnije da viče, vrijeđala ga je i, koliko sam vidio, gađala čašom - rekao je očevidac za "Dubrovački dnevnik".