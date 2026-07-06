Uhapšena poznata rijaliti učesnica: Isplivao snimak iz Dubrovnika, lomila sve pred sobom u kafiću (Video)

Policija je intervenisala nakon prijave o narušavanju javnog reda i mira i oštećenju imovine.

Izvor: TikTok/AndrijaNaglić/Instagram/printscreen/Laura Prgomet

Poznata hrvatska rijaliti zvezda, Laura Prgomet, uhapšena je u nedelju uveče, 5. jula, nakon nezapamćenog haosa koji je izazvala u jednom kafiću u Dubrovniku.

Nezapamćena drama odigrala se oko 20:30 časova, kada je starleta uletela u lokal i počela da baca inventar, prevrće stvari, pa čak i da napada prisutne. Prestravljeni gosti odmah su pozvali policiju, koja je ubrzo izašla na lice mesta i uhapsila rijaliti učesnicu.

Sada je na Tiktoku isplivao i snimak:

Da stvar bude još dramatičnija, na TikToku je ubrzo procurio i video snimak samog privođenja. Na njemu se vidi kako se zvezda otima iz ruku policajaca i histerično vrišti "Pusti me!", a nakon opiranja počela je i da vređa službena lica.

Prema rečima svedoka, situacija na terasi lokala bila je izuzetno neprijatna. Gosti su u panici počeli da beže kako bi izbegli veći incident, usled čega je terasa "u hipu" ostala prazna. Kafić je pretrpeo značajnu materijalnu štetu, ne samo zbog polomljenih čaša i uništenog inventara, već i zbog toga što su brojni gosti u žurbi pobegli a da nisu platili piće.

Policija se na licu mesta zadržala skoro do 2:00 po ponoći kako bi smirila situaciju i obavila uviđaj. Podsetimo, Laura je poznata javnosti po učešću u RTL-ovom rijaliti programu "Gospodin Savršeni".

Pogledajte njene slike:

(Blic /MONDO)