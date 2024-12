NeonoeN: Odjednom je problem što smo negdje, nekad pred 20 osoba zasvirali dio pjesme u nastajanju

Dodali su da pjesma "nije objavljena, komercijalno ili bilo kako drugačije eksploatisana".

Izvor: Montesong

Bend Neonoen saopštio je da je njihova pobjeda na Montesongu 2024. godine bila "u potpunosti zaslužena".

Oni su se oglasili nakon informacije da RTCG i Udruženje estradnih umjetnika i izvođača Crne Gore provjeravaju autentičnost snimka koji se pojavio na društvenim mrežama, a na kom je prikazano da je NeonoeN, numeru "Clickbait" izveo u drugačijoj verziji na Festivalu kulture Zabjelo u Podgorici koji je održan u junu 2023. godine.

"Do juče, malo ko je znao i da postojimo. Posebno u našim nastupima uživo gdje smo autorsku muziku svirali uglavnom za mali krug ljudi u gotovo praznim prostorima. Odjednom je problem što smo negdje, nekad pred 20 osoba zasvirali dio pjesme u nastajanju, u jednoj od njenih radnih verzija. Baš se pitamo je li iko od publike uopšte i upamtio da je čuo, a posebno da li je baš zbog toga, gotovo dvije godine kasnije odlučio da glasa za nas na festivalu Montesong? To je Rock ‘n’ roll. Ali, kao što od početka govorimo - naš cilj zapravo i jeste to da sviramo muziku koju stvaramo i da širimo mogućnost njenog plasmana", navodi se u objavi benda NeonoeN na njihovoj Fejsbuk stranici.

Dodali su da pjesma "nije objavljena, komercijalno ili bilo kako drugačije eksploatisana".

"I da na takmičenju nije mogla imati konkurentsku prednost te je stoga pobjeda u srijedu 27.11.2024. bila u potpunosti zaslužena. Javnost je pjesmu čula onog trenutka kad su objavljene i ostale pjesme učesnice ovogodišnjeg Montesonga. Da nije pobijedila o ovome se ne bi ni pričalo kao što se nije pričalo ni za sve vrijeme dok je pjesma zvanično bila dostupna javnosti. Što god bila odluka vezana za našu pobjedu, poštovaćemo je i ili mi dostojno predstavljati Crnu Goru ili poželjeti svu sreću onome ko nas na kraju bude predstavljao na Evroviziji", piše u objavi.