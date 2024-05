OBJAVLJENA IMENA FINALISTA PRVOG RMF FESTIVALA "BISER JADRANA"

Kasno sinoć objavljena su imena finalista prvog RMF festivala „Biser Jadrana“.

Izvor: "Biser Jadrana 2024"

Selekciona komisija festivala u sastavu: Slobodan Bučevac (direktor festivala „Sunčane skale“), Grigor Koprov ( direktor Ohridskog festivala), Ivica Mihaljević (direktor festivala „ Zlatna palma“- Dubrovnik), Fahrudin Pecikoza (čuveni bosanskohercegovački tekstopisac , autor hitova napisanih za Hari Mata Harija, Borisa Novkovića , Sanju Doležal i dr.), Aleksandar Filipović ( novinar i autor emisije „ Tabloid“, član mnogobrijnih selekcionih komisija muzičkih festivala zabavne muzike u regionu i član stručnih žirija), Branka Kaluđerović ( generalni menadžer festivala) i Zvonimir Nedeljković (PR festivala), odabrali su 25 kompozicija za finalno veče regionalnog muzičkog festivala „Biser Jadrana“:

1. Makadam - Palo je sidro u more / CG

2. Danijel Popović i Džuli (Julija) Popović – Utopija / CG

3. Mićo Vujović – Gordana / CG

4. Bane Nedović – Srce razum ne pita / CG

5. Katarina Bogićević – Kejt / Azurna noć / CG

6. Stevan Faddy – Dobri ljudi / CG

7. Jelena Zvicer – Udahni, zažmiri / CG

8. Jelena Božović – Noć bez sna / CG

9. Doris Deković – Da volim te / CG

10. Danijel Milić – Ne lomi mi krila / CG

11. Filip Sjekloća – Sujeverje / CG

12. Vanja Radovanović – Zrela smokva / CG

13. Milorad Mijušković – Studentsko veče / CG

14. Princ - Čardak / SRB

15. Petar Wagner – Fantom /Da ljubim te / SRB

16. Jelena Vukojević – Bivši / SRB

17. Saša Lazarević – Kudra / Sve po starom / SRB

18. Ana Stanojević – Ološ / SRB

19. Igor Cukrov – Ono nešto to si ti / HR

20. Lorenca Lola Puhar / Gotova je naša priča / HR

21. Karlo i Mandolinski Orkestar Okruk / Boli me / HR

22. Ana Petan – Ljubav uvijek pobijedi/ MK

23. Martinijan Kirilovski / Zmaj / MK

24. Neno Murić – Ko sam ja / BiH

25. Euforija / Kako si mogla / BiH.

Među takmičarima i autorima, su učesnici i autori takmičenja za pjesmu Evrovizije iz zemalja regiona ( Stevan Faddy, Elena Risteska, Danijel Popović , Mia Dimšić, Danijel Alibabić, Igor Cukrov , Vanja Radovanović), kao i poznati autori ( Neno

Ninčević, Bojan Marović, Alen Islamović, Marko Prentić, Kiki Rahimovski, Alek Aleksov i dr.).

Direktor festivala, Bojan Delić, u izjavi za medije rekao je: „Veoma sam srećan i ponosan, što smo kao cijeli tim festivala, odabrali finaliste ( što ni malo nije bilo lako). Žao mi je, što se veliki broj kolega nije plasirao u finale, ali selekciona komisija je bila ta koja je birala pesme i čiji glasovi su odlučili finaliste.

Sve je regularno proteklo i sada možemo da se okrenemo daljoj organizaciji. Hvala svima, dobili smo poruke podrške i od onih koji ove godine nisu prošli. Nadam se da ćemo ih videti naredne godine u takmičarskom programu festivala. Srećno svima i vidimo se u Tivtu“.

Da podsjetimo festival će biti održan 29. juna na Gradskoj rive Pine od 21h.