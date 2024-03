"OVIM RITUALIMA ODŽAVAMO SAVRŠEN BRAK": Glumac svoju lijepu suprugu kuje u zvijezde jer mu svakog jutra radi jednu stvar

Koliko god bili ljuti, ne durimo se, već se trudimo da jedno drugom ugodimo

Izvor: Profimedia

Metju Mekonahi (54) i Kamila Alves Mekonahi (40) važe za jedan od najskladnijih parova u Holivudu. Imaju troje djece i žive, kako kažu, kao sav normalan svijet, nimalo mondenski, kao njihove brojne kolege.

Funkcionišu savršeno, ali kao što to biva u svakom braku, ima i onih dana kad su tenzije malo pojačane i kada se određeni dio dana zbog kojekakvih razmirica ne obrate jedno drugome. Ali i u tim trenucima ne odriču se jedne stvari koju godinama rade svakog jutra nakon buđenja, zahvaljujući kojoj uvijek uspiju da riješe probleme i nedoumice. Vjerovatno ćete pomisliti da je u pitanju vođenje ljubavi, ali nijeste u pravu. Zapravo, oni svakog jutra zajedno piju čaj, koji Kamila priprema suprugu, a tokom sat vremena dok ga piju, razgovaraju o svemu, čak i kada su među njima zategnuti odnosi. Tako se sve razmirice brzo riješe. ,,Naša kuhinja je zapravo mjesto na kojem smo naučili da se produktivno i u miru raspravljamo. Ja, na primjer, ne znam da napravim čaj tako dobro kao ona. Dodatno me oduševljava činjenica da mi ga baš svakog jutra kuva i služi. Čak i ako smo posvađani, ona ne odustaje od toga, a činjenica da to i dalje radi mi je fantastična. To je ljubav " rekao je Metju. Kamila se na to nadovezala: ,,Da. Vjerujte mi, dame, ponekad ujutru budem baš ljuta na njega, pa razmišljam da li uopšte da mu ga skuvam, ali to ipak uradim."

Metju Mekonahi

Izvor: Profimedia

On se zatim osvrnuo i na to da i on u takvim trenucima umije da uradi lijepu stvar za suprugu. ,,Ako sam ja zadužen za večeru i pravim biftek ili suši, koje ona obožava, neću prestati da je služim samo zato što sam ljut. Uvijek se potrudim da ona uživa, jer znam koliko to voli i nadam se da će to ispraviti stvar. A na kraju joj uvijek poslužim neki slatkiš, nakon njega znam da će popuštiti" dodao je on