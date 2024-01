ČIKO, JE L' SAV OVAJ LEBAC TVOJ! Dječak koji je izgovorio repliku prije 50 godina: Uloga nije postojala u scenariju

Scenarista Žarko Jokanović bio je dio spektakla "Užička republika". Malo ko zna da je upravo on igrao dječaka koji izgovara čuvenu repliku u filmu: "Čiko, je l' sav ovaj lebac tvoj?".

,,Imao sam 12 scena i jednu od najupečatljivijih uloga sa replikama koje se i danas prepričavaju. Bilo je to davne 1974. Film je danas ušao u istoriju kinematografije i na to sam jako ponosan. Tada sam imao šest i po godina. Ustao sam još po mraku, prije svitanja, mama me je spremila da me odvede na snimanje, a baka je prosula čašu vode niz stepenice - da bude uspješno i da sve teče kao voda", prisjetio se svojevremeno scenarista za Kurir.

- Na današnji dan, prije 50 godina, snimio sam prvu scenu u filmu "Užička republika". Imao sam šest godina. Tog jutra ustao sam prije zore. Bio je mrak. Baka Jela je spremala doručak u našoj garsonjeri u Titovom Užicu, dok je moja mama Slobica proveravala da li sam spreman. Kada me je izvela napolje, baka je prosula čašu vode za mnom - da sve teče kao voda. Bili smo uzbuđeni, jer sam krenuo na svoj prvi posao. Trebalo je da budem statista u filmu.

Međutim, tog dana, jako sam se dopao reditelju Žiki Mitroviću i scenaristkinji Ani Mariji Car, zato što sam bio duhovit, svoj, potpuno opušten i slobodan. Istoga dana zamolili su mamu da dođe na sastanak. Ana Marija Car je željela da napiše jednu scenu za mene. Tražili su maminu saglasnost, ona je pitala mene i ja sam prihvatio. Te noći Ana Marija je napisala tu scenu i mi smo je snimili. To im se jako svidjelo, pa je napisala još jednu. Kad smo je snimili, još jednu, pa još jednu i na kraju sam imao 12 scena u filmu.

Ulogu koja nije uopšte postojala u prvobitnom scenariju. Sa Anom Marijom Car i Žikom Mitrovićem ostao sam prijatelj do kraja njihovih života, baš kao i sa mojim Petrom Prličkim i Ružicom Sokić. Zato ovaj jubilej posvećujem njima, mojoj mami i baki. Pola vijeka traje ova priča i pola vijeka ove scene žive svoj filmski život. I čini se da će: "Čiko, čiko jel sav ovaj lebac tvoj?" i dalje biti jedna od omiljenih replika domaćeg filma. Pola vijeka... Malo li je...", napisao je Jokanović.

