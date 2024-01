JANJUŠ SE VRAĆA U ELITU?! Brat (27) izvršio samoubistvo, nakon sahrane ponovo pred kamerama - evo šta je BILO KLJUČNO!

Marko janjušević Janjuš se vraća u rijaliti Elita, prenose mediji.

Izvor: TV Pink/screenshotInstagram/screenshot/jannmiha

Bivši zadrugar Marko Janjušević Janjuš za nekoliko dana bi trebalo da se vrati u Elitu, prenose domaći mediji.

Iako su gledaoci spekulisali da se Janjuš, nakon smrti rođenog brata Mihaila, više neće vraćati kamerama i rijalitiju, on je navodno uspio da postigne dogovor sa produkcijom. Kako se navodi u Šimanovce će doći nekoliko dana nakon Božića.

"Janjuš će se ipak vratiti u rijaliti. Najvjerovatnije će to biti za dana posle Božića, ali još nije tačno utvrđeno kada će se to dogoditi", priča dobro obaviješten izvor.

"Postigao je dogovor. Teško mu je da posle smrti brata ponovo stane pred kamere, ali je svjestan da će mu vrijeme u rijalitiju brže proći i da sada nažalost ništa ne može da promijeni", zaključuje.

Podsjetimo, Mihailo Janjušević (27), rođeni brat Marka Janjuševića Janjuša, pronađen je mrtav u stanu u Beogradu. Spekulisalo se da je riječ o samoubistvu. Janjuš je vest o njegovoj smrti teško podnio. Kada mu je supruga saopštila da mu je brat preminuo, neprekidno je plakao, a potom se oglasio i na svom Istagram nalogu i uputio Mihailu poslednji pozdrav.

"Da smo se barem zagrlili kao nekada kada kada sam te željno čekao vidjeti dok sam igrao u drugoj zemlji, kad sam ti doneo punu torbu slatkiša kad si me najviše voluo od svih, kad si u u dubku prvi put rekao mama, tad si jeo smoki i imao 10 mjeseci, a ja i Boris se smijali, a sad plačemo mili moj... Kako si samo bio nemiran svi te grdili a ja se radovao... Sjećam se kad si krenuo u prvi razred samo si se ti slikao sa šeširom i ako je bilo zabranjeno i tada si bio najljepši. Kako ja to sada nekome da kažem, kako ja da ispričam tvoj prvi kontrolni kada nisi imao ni jedan tačan odgovor, a svaki je bio tačan... Kako da kažem nekome da sam te najviše volio. Kako da kažem da kad sam te vodio u Zoološki vrt imao si 6 godina, a ja 16... Kako, mili moj, da ovo preživimo... Kako da ti kažem da me duša boli, kako da kažem koliko sam mislio na tebe a u duši to čuvao... Kako da zagrlim brata i da znamo da tebe nema... Kako mili moj kad god pošaljem majci neki dinar kažem tebi deo da pošalje da imaš... Kako mili... Kako mili te nisam zagrlio makar poslednji put... Volim te brate dragi", napisao je u dirljivoj objavi na Instagramu Marko Janjušević Janjuš.

