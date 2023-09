PREVARILA VjERENIKA, DRUGOM RODILA DjECU I SAD MU PRED BOGOM REKLA "DA" - fotke crkvenog vjenčanja bivših zadrugara!

Maja i Alen Hadrović obavili su crkveno vjenčanje i krstili ćerkicu Angelinu.

Bivši rijaliti učesnici Maja i Alen Hadrović upoznali su se u Zadruzi, nakon čega su stali na ludi kamen i dobili sina, a ubrzo je stigla i ćerkica. Sada su odlučili da sudbonosno "da" izgovore i pred Bogom, nakon više od dve godine od građanskog venčanja, a ovu priliku su iskoristili i da krste mezimicu.

Maja je za ovu priliku ponijela bijelu toaletu sa providnim djelovima kod stomaka, koja je istakla njenu liniju, a imala je i izrez kod noge. Alen se odlučio za tamno odijelo i bijelu košulju, a na fotografijama ih vidimo tokom ovog čina, dok poštuju sve pravoslavne običaje.

Sa njima su bili kumovi, a nema sumnje da će ovaj dan pamtiti do kraja života. Malo potom, odlučili su se za ručak u jednom restoranu u Grockoj, a čini se da su zaljubljeni baš kao prvog dana. Maja i Alen, imaju dvoje djece, sina i ćerku, dok ona iz prethodnog braka ima još jednog sina.

Maja je ušla u rijaliti kao vjerenica bivšeg zadrugara Jovice Putnikovića, koji je tokom njenog boavka u Zadruzi doživio strašnu saobraćajnu nesreću. On je nakon objave da se udala i porodila rekao: "Još se oporavljam, imam neke operacije, ali ne bih o tome mnogo da govorim za javnost. Nisam se čuo sa Majom, šta ima da gledam ja na to. Lijepo im je, uživaju, dobro je da je ispalo tako na kraju, da nije ispalo nešto bezveze. Znači vrijedelo je, super je ispalo i to je to".

