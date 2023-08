"DRŽI PIŠTOLJ I POZIVA LJUDE DA DOĐU NA KONCERT!" Napali ga zbog ZABRANE Breskvice, Stanivuković ŽESTOKO ODGOVORIO!

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković objasnio je zbog čega je u svojoj izjavi o zabrani trep izvođača spomenuo i Anđelu Ignjatović Breskvicu.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković iznenadio je sve kada je oštro osudio i zabranio nastupe trep izvođača u Republici Srpskoj.

Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica koji se našao na ovoj "listi" odmah se oglasio i sramno odbrusio gradonačelniku, posle čega je uslijedio još jedan Stanivukovićev još stroži odgovor. Pored Desingerice i Pljugice gradonačelnik je naveo i Anđelu Ignjatović Breskvicu, što se mnogima nije dopalo.

Na zabranu pjevačice reagovao je i Đorđe David ističući da je ona kvalitetan vokal i da ne zna kome smetaju njene pjesme. Draško Stanivuković je brzo reagovao. On je obrazložio zbog čega se i ona našla na listi nepoželjnih izvođača.

"Kada sam pomenuo ime Breskvice u svojoj izjavi, oni koji znaju šta se dešavalo prije par mjeseci u Banjaluci kada je bila aktuelna ta priča, znaju i na šta sam mislio. Moje pominjanje nje se nije odnosilo na njene pjesme i muziku, nego na bilborde na kojem se ona nalazi sa pištoljem, pozivajući ljudi da dođu na koncert, a da stvar bude još gora, jedna žurka je bila za punoljetne, dok je organizovana i jedna posebna žurka za maloljetne osobe", rekao je on za "Novu" i dodao:

"Upravo to je ta donja granica koju podvlačimo, i neko to tumači kao zabrane, ali za nas su to jasni kriterijumi", zaključio je Stanivuković.

Ovako je ranije obrazložio svoju odluku:

