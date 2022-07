"NE BI PAO NA TAKO NISKE GRANE DA BUDE S TANJOM SAVIĆ!" Vendi otkrila u kakvim je RODBINSKIM odnosima s Draškom!

Vesna Vukelić Vendi i Draško Stanivuković su u bliskim rodbinskim vezama, a nedavno su bili na istoj svadbi.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/nstagram/tanja_savic_private/YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Pevačica Vesna Vukelić Vendi otkrila je da je u rodbinskim odnosima s gradnačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, te prokomentarisala njegovu navodnu aferu s Tanjom Savić o kojoj se mesecima pisalo i pričalo.

Vendi kaže da je Draškova tetka, te da se viđaju s vremena na vreme, kada ona boravi u Banjaluci, kao što je to bilo nedavno, kada su se zajedno našli na jednom rodbinskom slavlju.

"Tako je, dobro ste videli. Draško i ja smo bliski rođaci, ponosna sam na to, na svoje poreklo i na svoje rođake uopšte. Moj pradeda i Draškov pradeda su rođena braća, odnosno moj otac i Draškova baba su brat i sestra od strica, tako da sam ja Drašku tetka. Pa, zato sam ja i rekla da Tanja Savić nije u vezi s Draškom, onda kada je bila ta afera. Znala sam da je to nemoguće, jer je on moj rođak i ne bi pao na tako niske grane", poručila je Vendi za "Kurir" i dodala da su fotografije s Draškom koje je objavila na društvenim mrežama nastale pre nekoliko dana.

Izvor: Printscreen/Grand Magazin

"Bili smo na svadbi svi zajedno. Moja sestra Mirjana, koja živi u Australiji, pravila je svadbu, a Draško je kao gradonačelnik venčao nju i njenog supruga. Zaista je bilo prelepo", otkrila je pevačica, koja je pre nekoliko dana objavila knjigu "Misterija crne žene".