MAMA, SESTRA I JA SMO OTIŠLE U PODSTANARE, A TATA JE OSTAO U KUĆI: Silvija Đogani o razvodu slavnih roditelja

Silvija Đogani, ćerka Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, otkrila da je jedina u odjeljenju imala razvedene roditelje

Izvor: Instagram/djoganisilvia

Pjevačica Silvija Đogani, koja se nakon višegodišnje pauze zbog posla u privatnom vrtiću koji je otvorila sa majkom, pjevačicom Slađom Delibašić, gostovala je u emisiji gde je otkrila detalje razvoda svojih roditelja.

Njen otac Đole Đogani i majka su riješili da se rastanu kada je ona imala 11 godina.

"Bila sam peti razred, 11 godina, mislim da mi nije pao teško jer smo uvijek u porodici pričali o svemu, znali smo šta se dešava i uvijek smo imali otvoren odnos i sa mamom i sa tatom. Moja sestra i ja smo bile upućene u sve i mi smo bile za to da ako im ne ide zajedno i ukoliko ne vide budućnosti da se razdvoje. U to vrijeme nije bilo puno razvoda, ja sam bila jedina u odeljenju koja ima razvedene roditelje, ali mi nije bilo teško", rekla je Silvija u emisiji "Ispovesti" i nastavila:

"Mojoj mami je bilo teško da krene sve ispočetka ali ona je jaka žena, željela je da sve izgura sama. Pamtim neke situacije kada smo se odselile sa mamom, a tata je ostao u našoj porodičnoj kući. Moja mama je željela da započne samostalan život, ali ona je mnogo jako i nije željela da nam pokaže da joj je teško. Nakon toga je sve došlo na svoje. Ona je lavica, takvu ženu još nisam upoznala".

Silvija je otkrila i da je otac ostao da živi u porodičnoj kući, dok su ona i sestra s majkom otišle da žive kao podstanari.

"Ta kuća je sada pretvorena u vrtić, u dvorištu sada postoje još dvije kuće, u jednoj živim ja, a u drugoj moja sestra. Posle razvoda mama i moja sestra i ja smo otišle u podstanare i tako smo živjele par godina, onda smo se vratile u kuću kada su mama i tata neke svoje odnose regulisali i onda je sve to pripalo mami, odnosno podijelili su, imali su dogovor i tada je tata izašao iz kuće".

Silvija otkriva i da je u odličnim odnosima sa ocem i njegovom suprugom Vesnom.

"Svi smo u fenomentalnim odnosima. Kada smo bile male išle smo kod tate vikendom, on je uvek htio da priča sa nama, nama je to bilo dosadno, ‘Jao sad ćemo da pričamo sa tatom cijeli vikend’, ali to je urodilo plodom. Smatram da je razgovor sa djecom najbitniji, kada si u pubertetu to te gnjavi ali te riječi ostaju u glavi".