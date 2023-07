KAKO SU PERIŠA PRONAŠLI, A MARIJANU NE? Maja očajna zbog nestale sestre - Policija nam nije dala ni da pogledamo snimak!

Maja Kovačević, sestra nestale Marijane Seifert, tvrdi da je policija prekinula potragu za njenom sestrom

Izvor: YouTube/Veliki Brat

Bivša rijaliti učesnica Maja Kovačević, progovorila je o nestaloj sestri Marijani Seifert, nekadašnjoj pobednici rijalitija Veliki Brat, koja je nestala prošle godine.

Policija je godinu dana tragala za Marijanom, a Maja sada kaže da bi "policija mogla malo više da se angažuje".

"Svi su digli ruke od nje. Niko ništa ne radi po tom pitanju. Mi, kao porodica, nismo imali dozvolu da vidimo snimke kamera na kojima, kako policija tvrdi, Marijana dolazi na most i ne vraća se s njega. Kako mi da verujemo u to ako to nismo videli?! Mi, kao porodica, to moramo da vidimo, a nama nije dozvoljeno", rekla je Maja i otkrila da je počela da sumnja da se iza sestrinog nestanka krije nešto strašno, te je pomenula Mateja Periša, koji je nestao u Beogradu pred Novu godinu, u noći između 30. i 31. decembra 2021.

"Kako su Mateja Periša upornom potragom našli u Beogradu, a moju sestru u Hrvatskoj ne mogu da nađu, a to je mučenje za nas kao porodicu. Mateja su tražili svakodnevno i nisu prekidali. A po pitanju istrage niko ništa ne radi. Počinjem da razmišljam o tome da se nešto od nas krije i zataškava. Nešto mnogo mračno i strašno. Mnogo toga nije jasno. Ići ćemo preko državnog odvetništva, podnećemo zahtev i zahtevaćemo da nam pokažu te snimke. Sve što je nama policija rekla je samo priča. Čudne stvari se dešavaju. Neki ljudi nam šalju poruke kako ona nije u Savi, nego na Sljemenu. Dobijamo anonimne poruke koje nas uznemiravaju. Javljaju se razni vidovnjaci, oni imaju neke svoje teorije. Ne možemo da živimo normalno posle svega", rekla je Marijanina sestra.

Majina sestra Marijana najpoznatija je kao učesnica i pobednica Velikog brata 2011, u kome se zaljubila u Nikolu Nemeševića Nemeša i prevarila prvog supruga, pomorca Ivana Čvrljka, s kojim ima ćerku. Za Nemeša se udala, ubrzo i razvela, nakon čega se udavala još dva puta - prvo za Tomislava Grizelja Gricka, a onda i za Karla Saiferta s kojim je dobila još jedno dete.

