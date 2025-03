"Zorana nosem para oblake": Prije neko veče napadnuta u Beogradu, sad i komšije raspalile po njoj

Komšije Zorane Mićanović tvrde da je mlada pjevačica "nadobudna"

Komšije Zorane Mićanović otkrile su da se pjevačica nakon brutalnog napada koji je nedavno doživjela krije od javnosti i da u kraju važi za nadobudnu osobu.

"Viđamo Zoranu samo kada odlazi i dolazi s nastupa. Živi ovdje već nekoliko godina, međutim, za sve to vrijeme nismo se upoznali jer ne zna ni ćao da kaže. Uvijek prođe podignute glave i sve gleda sa visine. Nosom para oblake. Baš se vidi da ju je slava ponijela", rekla je jedna komšinica i otkrila da je o napadu na pjevačicu saznala iz novina.

"Čitala sam u novinama o tome, ali ne znam ništa. Po njoj se nikad ne bi reklo da je prošla golgotu o kojoj priča u novinama. Opasna je ona, baš se vidi da grabi svim silama i da ne bira način da uspije... Ne znam šta bih vam više rekla".

Devojka koja radi u obližnjoj prodavnici kaže da Zorana mnogo vremena provodi sa maćehom.

"Zoranica svraća skoro svaki dan, ljubazno se javi, ali drži distancu. Poznajem i njenu maćehu. Dugo sam mislila da joj je to majka, tek sam nedavno saznala da je to žena njenog oca. Čula sam da su napadnute, ali ništa nisam pitala. Ipak, to je privatna stvar. Vidi se da su pod stresom, nije prijatno kada doživiš tako nešto. Zato se malo i pritajila, samo protrči kroz radnju i odmah bježi nazad u stan".

Zorana Mićanović napadnuta je u Novom Beogradu dok je šetala. Incident se dogodio u večernjim časovima, a pjevačica je odmah pozvala policiju.

Jedan od napadača počeo je da je čupa za kosu, dok je njenu majku udario.

