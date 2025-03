Predsjednik Opštine Ulcinj, Genci Nimanbegu, danas je podržao protest za poništenje tendera za plaže na Velikoj plaži, koji se održao u Ulcinju nadomak mosta na Port Mileni. On je sa ovog protesta poručio.

” Ja sam veoma ponosan na to da su Skupština Opštine Ulcinj i sve političke partije usvojile zaključke kojim se tačno definišu principi po kojima se može investirati. Principi su takvi da se mi pitamo, principi su takvi da naše zajedničko bogatstvo ne možemo izdati na 99 godina. Mi to ne smijemo jer nam naša pokoljenja neće to oprostiti, to nije u interesu građana Opštine Ulcinj, nije u interesu vas, a ni vaše djece, ni vaših potomaka”, kazao je Nimanbegu, kako prenosi CDM.