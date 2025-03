Predstavnik Udruženja zakupaca kupališta i predsjednik MZ Štoj Albert Kastrati kazao je da je strana kompanija koja je učestvovala na tenderu i pobijedila u nadmetanju za devet kupališta, favorizovana jer se tenderski postupak odlagao kako bi ona bila registrovana u CG

Na kružnom toku kod novog mosta na Port Mileni, pred velikim brojem građana, danas je održan protest Udruženja zakupaca plaža, Udruženja restorana na Adi Bojani, Udruženja Ada Bojana i predstavnika lokalne zajednice na kom su iznijeti jedinstveni stavovi da Velika plaža i Ulcinj nijesu na prodaju, da bi tender Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom(JP) trebalo poništiti i ugovore o zakupu iz 2019. aneksirati, prenose Vijesti.

Predstavnik Udruženja zakupaca kupališta i predsjednik MZ Štoj Albert Kastrati kazao je da je strana kompanija koja je učestvovala na tenderu i pobijedila u nadmetanju za devet kupališta, favorizovana jer se tenderski postupak odlagao kako bi ona bila registrovana i u Crnoj Gori i mogla da aplicira.

"Dosadašni zakupci diskrimisani su na najgori mogući način. Nijesu uvažena naša ulaganja svih ovih godina, što smo od jedne ledine i neurednog prostora stvorili najbolji turistički proizvod koji naša opština trenutno može da ponudi. Netransparentnim postupkom za prikupljenje ponuda i produženjem roka za predaju dokumenata od sedam dana, izašlo se u susret stranom ponuđaču, a ne nama kao starim i odgovornim zakupcima. U zadnjem trenutku, na dan otvaranja ponuda, saznali smo da se radi o stranom ponuđaču koji je konkurisao na čak 19 kupališta i uspio da dobije devet kao najbolji ponuđač“, kazao je Kastrati.

Ocijenio je da je jasno da se radi o centralističkoj ulozi i samovolji JP, prenose Vijesti.

"U prethodnom periodu i u toku prošle godine smo u više navrata imali sastanke sa predstavnicima Morskog dobra i resornih ministarstava u Privrednoj komori i donijeli smo zaključke da se formira radna grupa koja bi zajedno sa predstavnikom iz Privrede odradila kvalitetne pripreme za transparentan i u interesu svih tenderski postupak. Do toga nije došlo. Nas kao privrednike i Privrednu komoru niko nije kontaktirao i uzeo u obzir. Rezultat toga je svima poznat", kazao je Kastrati.

Naveo je da Ulcinj diže glas protiv centralizacije.

"Prije dva dana premijer Milojko Spajić predstavio je megalomanski projekat koji treba da se gradi na Velikoj plaži i po zakup na 99 godina. To je vremenski period od četiri generacije. Sa ovog mjesta poručujemo ne samo njemu, nego i svim budućim premijerima i ministrima da mi nismo protiv razvoja naše zajednice, ali ne po svaku cijenu. Mi se zalažemo za poštovanje ekoloških standarda i održivi razvoj u kojem bi mi aktivno učestvovali zajedno sa stručnom javnosti u iznalaženju najboljeg rešenja koje bi bilo prihvatljivo za sve", kazao je Kastrati, prenose Vijesti.

"Vijesti" su juče prenijele da je osnivač kompanije "Emaar Properties" i predsjednik firme "Eagle Hills Properties", Mohamed Alabar iz Ujedinjenih Arapskih Emirata planirao je zakupi cijelu Veliku plažu na 99 godina od Port Milene do Bojane.

To je "Vijestima" potvrdilo više učesnika sastanka sa Spajićem koji je to juče na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade, nije ni potvrdio ni demantovao.

Na nedavno okončanom tenderu JP, Alabarova kompanija "Eagle Hills Properties", pobijedilka u nadmetanju za devet uglavnom vezanih kupališta na Velikoj plaži u Ulcinju, prenose Vijesti.

Premijer je Ulcinjanima prenio poruku Alabara, da je taj svjetski poznati investitor spreman da tamo gdje su zakupci državljani Crne Gore, odustane od tih kupališta ili da im ih da podzakup.

Kastrati je naveo da su za njih neprihvatljivi projekti koji se netransparentno usvajaju i pokušaji dovođenja stranih investitora na mala vrata.

"Kao predsednik MZ Štoj naveo bih da se u zaleđu Velike plaže nalazi pet do osam hiljada objekata različite namene- od kuća za stanovanje, vikendica, apartmana do malih hotela, motela i ostalih objekata kojima je osnovna namena stanovanje i izdavanje smeštaja. Zapitajmo se, ako dođe do realizacije tog megalomanskog projekta i zauzme se čitav prostor Velike plaže, šta će biti sa svim tim objektima i lokalnim stanovništvom“, pitao je Kastrati.

Podsjetio je da su njihovi zahtjevi od počletka jasni- da se poništi netransparentni i diskriminatorski tender, da se aneksiraju ugovori kao i prošle godine, da se izglasaju izmene i dopune zakona o morskom dobru u Skupštini Crne Gore i da se konačno oglasi Ustavni sud povodom njihove inicijative, prenose Vijesti.

Svi ti zahtjevi sadržani su u peticiji koju su prisutni mogli potpisivati tokom trajanja i nakon protesta.

Predstavnica Udruženja Ada Bojana Dijana Pelinković, kazala je da je skup organizovan da se digne glas, ne protiv napretka i ne protiv razvoja, već protiv poniženja, protiv ignorisanja, protiv prodaje onoga što nije na prodaju...

"Ulcinj je više od grada. Ulcinj je istorija, kultura, duša, grad koji je preživeo carstva, vjetrove i bure, ali nikada nije izgubio ono što ga čini posebnim, svoj slobodarski duh. A Velika plaža nije pustinja da bi neko radio Dubai. Velika plaža je čudo prirode, dvadeset kilometara netaknute obale... To je naša oaza, naše nasleđe Ali, Spajić to ne zna, jer se nikad nije kupao na Velikoj plaži, nikad nije zakoračio bos na njen pijesak, nikad nije slušao njene talase, zato i može da je nudi kao da prodaje komad betona i to iza naših leđa“, kazala je ona.

Predsjednik DUA i poslanik Mehmet Zenka kazao je da skupu prisustvuje kao običan građanin i da je došao da podrži zakupce koji su u plaže i objekte uložili više od 50 miliona eura, prenose Vijesti.

"Te plaže su brend grada, najbolji dio ponude i zbog njih Ulcinj danas ima 300 hiljada kreveta u smještajnim kapacitetima. Ali šta se desilo- došla je jedna iznenadna ponuda investitora koji želi da zakupi 20 miliona kavdrata. Pričaju nam priču kao da smo mi iz nekog trećeg svijeta. Oni dakle hoće da kupe zemlju na sto godina i da planiraju budućnost za još najmanje 4 ili 5 generacija. I hoće da na Velikoj plaži, na jednom mjestu sagrade Porto Montenegro, Lušticu By, Porto Novi, Beograd na vodi, Drač...Neće biti mjesta za to", kazao je Zenka.

Predsjednik Opštine Genci Nimanbegu kazao je da za zahtjev poništenje tendera, za aneks ugovora i za izmenu zakona od mrskog dobra, Ulcinj ima podršku i od predsjednika Opština Herceg Novi, Kotora, Tivta, Budve i Bara.

"Mi smo tu na primoru jedinstveni. Ovaj zakon se mora promijeniti. I Vlada mora opštinama vratiti imovinu. Tada ćemo mi raspolagati imovinom jer mi najbolje znamo kako da se razvijemo. Stoga, veoma sam ponosan danas, ali želim iskoristiti priliku. Želim poslati poruku svima. Moramo se svi odgovornije odnositi prema Ulcinju, prema našem zajedničkom mjestu, prema radu...", kazao je Nimanbegu.

Poručio je da djeci ne smiju ostaviti teret koji neće moći da izdrže.

"Ne smijemo našoj deci ostaviti to da budu onda krivi oni i da nas pitaju gdje ste bili kad je trebalo to da se promijeni. Mislim da danas je taj dan, juče je bio taj dan i nastavićemo borbu dok ne budemo ravnopravni, ne samo kao opština, kao građani i kao ljudi. Mi smo ovde jedinstveni. Ovde smo svih nacija, svih vjera, svih boja i svih profesija. Ulcinj, jednostavno kaže ne ovim intencijama", kazao je Nimanbegu.

Prisutnima se obratio i predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević. Poručio je da je došao da podrži zahtjeve Ulcinjana.

"Danas je to Ulcinj, sjutra Bar, u ponedjeljak cijelo primorje. Ne smijeto to dozvoliti", kazao je Raičević.

Na skupu su govorili i predstavnici restorana Valentina Bogogojević Halil Truma, Ivo Knežević i NVO aktivista Dželal Hodžić, prenose Vijesti.