Luke Black spreman je za put u Liverpul gde će Srbiju predstaviti na Pesmi Evrovizije 2023.

Izvor: Amir Hamzagic/ATAImages

Luke Black putuje u Liverpul, gde će predstaviti Srbiju na Evroviziji, a na svečanom ispraćaju u holu RTS-a pojavio se u crnom odelu i beloj košulji dok je detalj na reveru privukao veliku pažnju. Beli broš u obliku jastoga sve je oduševio, a odbio je i poklon od ambasadorke Velike Britanije, Šian MekLeod.

Ona je došla da mu poželi sreću na takmičenju i da mu pokloni majicu s natpisom "Great Love is for everyone", što u prevodu znači "velika ljubav je za svakoga", a na njoj simbolično stoji zastava Velike Britanije i zastava duginih boja, koja je simbol LGBT zajednice.

Osim ambasadorke Velike Britanije, Konstrakta je takođe došla da isprati ovogodišnjeg predstavnika Srbije na Evroviziji, a ona mu je poklonila korpu s voćem i srpsku zastavu.

Konstrakta je ovogodišnjem predstavniku Srbije poručila da se dobro zabavi i da uživa u svakom trenutku tokom trajanja Evrovizije, te konstatovala da ju je uhvatila nostalgija.

Vidi opis DETALJ NA REVERU ODUŠEVIO! Luke Black pred put u Liverpul dobio i specijalan POKLON od ambasadorke Velike Britanije! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Amir Hamzagic/ATAImages Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Amir Hamzagic/ATAImages Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Amir Hamzagic/ATAImages Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Amir Hamzagic/ATAImages Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Amir Hamzagic/ATAImages Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Amir Hamzagic/ATAImages Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Amir Hamzagic/ATAImages Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Amir Hamzagic/ATAImages Br. slika: 8 8 / 8

Srpski predstavnik nastupiće treći u prvoj polufinalnoj večeri. Prvo polufinale otvara predstavnica Norveške, a poslednji će nastupiti predstavnik Finske. Nastupiće predstavnici 15 zemalja.

Kada je reč o drugom polufinalu koje se održava 11. maja, takmičiće se predstavnici 16 država. Drugi deo takmičenja otvoriće predstavnik Danske, a poslednja će svoju pesmu predstaviti Australija. Iz oba polufinala po 10 zemalja će se plasirati u finale i pridružiti direktnim finalistima - domaćinu Velikoj Britaniji, Italiji, Nemačkoj, Francuskoj, Španiji i prošlogodišnjem pobedniku Ukrajini. Tokom finalne večeri, 13. maja, nastupiće 26 učesnika.

"Pesma Evrovizije" biće održana u Liverpulu od 9. do 13. maja, a sve tri takmičarske večeri moći ćete da pratite u direktnom prenosu na programima Radio-televizije Srbije.