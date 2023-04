NIJE TO ZBOG LAJKOVA, ZABORAVILA SAM DA KAŽEM: Srpsku voditeljku napali na mrežama - "I mama mi je sve po spisku..."

Voditeljka i nekadašnja učesnica rijalitija Zadruga Sanja Stanković, napravila lažno venčanje, pa zaboravila da kaže familiji i pratiocima da se nije udala!

Izvor: Instagram/mrs_s.happy/printscreen

Sanja Stanković, nekadašnja učesnica rijalitija Zadruga tokom kojeg je bila u vezi sa Jovanom Tomić Matorom, pre nekoliko dana je šokirala pratioce na Instagramu slikama i snimcima sa venčanja. Sanja je na ovoj društvenoj mreži pokazala kako izgleda mladoženja, kakvu je venčanicu nosila, pa čak i kako je izgledala svadbena torta.

Sada je, u emisiji koju vodi "Ne gledam ti ja to", priznala da se nije udala, već radila reklamu. "Ja sam njihovo zaštitno lice, to sam zaboravila da kažem. Moj lik će biti na njihovoj hacijendi. Poenta je bila da se slikamo i pravimo promo materijal za stranicu. Taj prostor će da se koristi za proslavu i venčanja. Gostima se svidelo, mi smo snimali, ja sam delila na svom instagramu, popila sam više i izgubila pojam da će to drugačije da izgleda", rekla je Sanja i otkrila identitet "muža".

Pogledajte 00:45 SANJA STANKOVIĆ SE TAJNO UDALA?! Izvor: Instagram Izvor: Instagram

"Mladoženja je od vlasnikove devojke sin, sve je ostalo u porodici.Nije mi bila namera da bilo koga prevarim. Meni je bio cilj da njima pomognem u otvaranju. Najveći problem je ispao kad me je majka pozvala i sve mi je po spisku, od prvog do poslednjeg kolena. Zvala je rodbina: 'Kako vas nije sramota da nas ne zovete na svadbu?'. Majka je dobila nervni slom. Moje prijateljice, Jelena Batos je počela da plače, a onda mi je poslala komentare. Malo sam bila svesnija šta sam napravila i šta sam učinila, ali lepo smo se proveli", rekla je Sanja i dodala:

"Nije to zbog gledalaca, nego da bih se slikala za stranicu i njima da pomognem u svemu. Htela bih da se zahvalim i da se izvinim ljudima ako sam ih uvredila i slagala. Dobila sam lepe čestitke i komentare, nema šta mi nisu želeli. Hteli su čak i koverte da šalju. Nisam mogla da sačekam, jer mi neko želi sve najbolje, a ja se nisam udala. Mama je vrištala na telefon, od prvog do poslednjeg kolena, nema šta mi nije rekla".

Vidi opis NIJE TO ZBOG LAJKOVA, ZABORAVILA SAM DA KAŽEM: Srpsku voditeljku napali na mrežama - "I mama mi je sve po spisku..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

(MONDO, Informer)