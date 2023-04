"ŽIVELA JE U SVOM SVETU, BILA SKLONA SAMOPOVREĐIVANJU!" Bivša cimerka se oprostila od preminule voditeljke - šok!

Vesna Rivas oprostila se od nekadašnje rijaliti cimerke Slađane Petrušić.

Izvor: MONDO/Goran Sivački/YouTube/Grand Magazin Tv Grand

U svim domaćim medijima odjeknula je vest da je nekadašnja učesnica i voditeljka Parova, Slađana Petrušić prethodne večeri preminula.

Kako stoji na njenom Instagram nalogu, ali i portalu Hepi televizije, u domu Petrušićeve je zbog srčanog zastoja, došla hitna pomoć, a nakon još jednog infarkta i dva pokušaja reanimiranja, proglašena je mrtvom. Ova vest šokirala je javnost, a sada se za medije oglasila njena bivša rijaliti cimerka i pevačica Vesna Rivas.

"Kod Slađane je sve bilo mistično. Ja gledam i sad koliko ovi njeni, brat joj ulazi na telefon i društvene mreže i briše grozne komentare. Mistični su. To je tolika podeljenost među njima bila i toliko je krila porodicu da je to strašno. Mi smo se upoznale jako dobro kroz rijaliti. Bile smo u kontaktu, koliko toliko jer je bila asocijalna. Kuća njena je pored same šume, odrasla u šumi. Divlja devojka meni jako draga. Bila je specifična. Imala je surov način šale, takva je bila u pokazivanju sreće, tuge, sržbe, otpora, u suštini jako dobar čovek. Jeste nam odnos krenuo svađam, đonom u rijalitiju, ali zato kad je bilo teško ili njoj ili meni jesmo pritrčavale jedna drugoj", započela je.

"Ovo me razbilo, potreslo baš. Živela je u nekom svom svetu, sa mačkama, sve ono što je proživljavala je bacala na papir. Bila je sklona samopovređivanjima. Noćas dok sam plakala, računala sam njen rodni kod pa kod dana jučerašnjeg, pa mi je teško i to da komentarišem. Jeste imala problem sa srcem, sve je to čuvala u sebi. Skoro je davala intervju i rekla je da smo jedino Vesna i ja izašle iz rijalitija da nismo imale seks. Ona me zvala mama Zengija. Mala moja šumska cura, mnogo je patila. Kada bi krenula da lomi po vili Parova ja sam je zaustavljala. Volela je i cenila to što nisam čaprkala po njenim ranama. Nju su mnogi razočarali, Milomira Marica je mnogo volela, ali se razočarala u njega. On ju je doveo i Beograd. Neka joj je laka crna zemlja", rekla je Vesna za Kurir.