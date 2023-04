SMRŠALA I STAVILA SUNĐERE U GAĆE?! Učesnica Zadruge nosi KINESKU ZADNJICU - Haljina se podigla, kamera sve zabeležila!

Miljana Kulić uhvaćena je u nezgodnoj pozi, a čini se da je počela da nosi umetke za zadnjicu.

Izvor: Twitter/Zadruga Official/screenshot

Nakon operacije smanjenja želuca u Turskoj, posle koje je završila u bolnici u kritičnom stanju, Mijana Kulić ušla je u Zadrugu gde je smršala čak 25 kilograma. Ipak čini se da kontroverzna Nišlijka i dalje nije zadovoljna svojim izgledom. Nakon tuče s dečkom Lazarem Čolićem Zolom, Miljana je uskočila u ledeno jezero, a kada je izlazila iz njega pokazala je i više nego što je trebalo.

Društvenim mrežama kruže kadrovi na kojima se vidi Miljana kako izlazi iz jezera dok joj se kratka haljina skroz podigla i otkrila veštačke umetke, koji služe kako bi zadnjica izgledala punija.

Rijaliti zvezda je stalno pričala da će liniju dovesti do savršenstva, ali je tek nedavno počela da mršavi. Problematična Nišlijka u jednom trenutku je imala čak 105 kilograma - "Imala sam 105 kilograma, bila sam kao mečka! Na šta sam se napravila, Bože me sačuvaj! Majka me je stalno opominjala da moram da smršam, ali nisam imala volje. Uveče sam jela slatkiše, grickalice, bila sam zavisna od koka-kole", pričala je Kulićeva.

Miljana Kulić nedavno je izašla iz Zadruge kako bi rešila privatne probleme zbog kojih je morala da ode u porodičnu kuću u Nišu. Po povratku u rijaliti ona je ispričala da su je roditelji navodno zaključali kako se ne bi vratila na imanje u Šimanovcima, kao i da je pobegla kroz prozor i bez dinara stigla u rijaliti. Ispričala je i da joj je majka navodno pretila oduzimanjem deteta, a čitava svađa završila se polivanjem kafom.

"Mama i tata me nisu pustili da se vratim, bilo mi je žao Zole. Zaključali su mi sva vrata, rekla mi je mama da će da me vodi da mi odrede poslovnu sposobnost, da sam nesposobna za rad, da nikada više neću da uđem u rijaliti, da će mi uzeti Željka ako budem sa Zolom. Mnogo smo se posvađale, čak sam je i polila kafom... Došla sam bez para. Rekla sam da idem da se tuširam i iskočila kroz prozor. Došla sam sva polupana. Kroz pakao sam prošla", ispričala je Miljana zadrugarima.

Ovim povodom oglasila se i Marija Kulić koja tvrdi da je Miljana sve slagala - "Ma kakvi! Gluposti lupa, večeras ja idem tamo pa ću da kažem šta treba! Laže sve! Od A do Š, sve je slagala! Bože sačuvaj da sam je ja zaključavala i da je pobegla kroz prozor. Nije bežala kroz prozor, izašla je na vrata. I Nenad je kod nas i ona je bila tu, katastrofa", rekla je ona.