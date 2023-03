MOKA OTKRIO DETALJE RAZGOVORA SA BIVŠOM ŽENOM! Slavnić priznao šta ga JEDINO zanima kada je u pitanju Zvezdan

Kontroverzni učesnik rijaliti programa “Zadruga”, Zvezdan Slavnić svakodnevno je u centru skandala u Bijeloj kući.

Izvor: MN Press/Pink/screenshot

Turbulentan odnos Slavnića sa bivšom ženom Anom Čurčić, ali i sadašnjom djevojkom Anđelom Đuričić glavna je tema svakog dana na velepnom imanju u Šimanovcima.

Njegov otac, Moka Slavnić za “Super TV” otkriva da se nakon 30 godina čuo sa bivšom ženom, Zvezdanovom majkom Slavkom i da su od tada u kontaktu.

"Čuli smo se, četiri puta. Trideset godina se nismo čuli, ali je sada u pitanju sin. Naravno, ona je mene nazvala i rekla: “Molim te, nemoj da mi spuštaš slušalicu.” Zbog njega kontaktiramo, mi smo svoju misiju završili. Napravila je revoluciju jer je dala izjave za medije. Rekao sam joj: Nemoj slučajno da ti se desi da nešto slažeš", iskreno kaže Slavnić.

Scene iz “Zadruge” uznemire vrlo često ukućane Bijele kuće, kao i gledaoce. Kako Moka navodi, roditelje pogađa još više.

"Pogađaju je dešavanja, ona je otišla u ku**c zbog njega jer je bila svjedok", priča bivša košarkaška legenda i dodaje:

"Nisam degenerik, ona zove zbog sina, a ne iz emotivnih razloga prema meni. Ne znam koji je bio tačno prelomni trenutak u Zadruzi, ali vjerovatno celokupna situacija sa Zvezdanom i satanizovanje njega.

Kako kaže, srce mu je puno kada vidi da mu je sin srećan i nasmijan.

"Ovu njegovu sreću kada je čuo da je njegov otac u komunikaciji sa njegovom majkom, to me čini srećnim izuzetno. Ponavljam, tražim samo da je zdrav i da ima ljubav, sa kim to je već njegov izbor", završava za “Super TV” Moka Slavnić.

On zamjera sinu ponašanje.

"Mene interesuje samo jedna jedina stvar, a to je njegova ljubav sa Anđelom. Ostalo me ne interesuje, šta ću ja njemu u 46 godina da pričam kako da se ponaša? Obračuni sa Anom, to je njihova stvar. I jedno i drugo su idioti što to daju javno. Objektivno i pošteno, ne ulazim u njihov odnos, to neka oni riješe. Nikad ne bih bio na njegovoj strani da je nešto loše radio", priča Moka koji se osvrnuo na Zvezdanov potez koji je zgrozio gledaoce, ali i ukućane, a to je hvatanje za vrat i davljenje Ćuričićeve:

"Dobio bi dobre batine od mene za takve stvari, jer ja volim kada je on džentlmen. Ona ne može da stane. Voli je, i ona njega, to je tako zaljubljeno stvorenje u njega. Nikad nije uradio ništa da ona prestane, a ona ne može da prestane. E onda, alfa mužijak to ne voli. Može kratko. Alfa mužijak to ne trpi. Nikada na drugi način on nije eksplodirao sem kad ona ne može da prestane. Ni to mu ne odobravam. Hiljadu puta sam rekao zašto on i ja nismo bili med i mlijeko. Zato što ga kritikujem. Bježi, boli ga uvo da se druži sa ćaletom koji ga kritikuje. Sine izvuci nešto, znaš da te volim", poručuje Moka.

U medijima se pojavila priča i da je Zvezdanova majka prodala stan kako bi bivša snaja Ana Čurčić otplatila dugove koje je imala. Kako Moka navodi, nije sav novac otišao u Anine ruke.

" Naravno da znam. Ne može da se kaže da je prodala stan zbog Ane, ali je jedan dio para njoj dala. Vjerovatno da je drugi dio sj**ao Zvezdan. To ne znam, jer važno je naravno da ja to ne saznam. Kao i prije, kada je pravio s*anja, važno je da ja to ne saznam", priča Moka pa otkriva da je kontaktirao produkciju kako bi stupio u kontakt sa Zvezdanom i urazumio ga:

"Pokušavao sam, ignorišu me maksimalno. Okej, ako moja malenkost nije zaslužila da makar odgovor dobijem."