ANĐELA ĐURIČIĆ LOMILA SVE NA IMANJU ZBOG ZVEZDANA! Nakon rasprave sa Slavnićem razbila staklo, HITNO je izveli (VIDEO)

Anđela Đuričić pobjesnila je nakon rasprave sa Zvezdanom Slavnićem uzela stolicu i krenula da razbija staklo.

Cijeli sukob datira od sinoćne emisije kada je Anđela pokazala ljubomoru jer je Zvezdan razgovarao sa Majom.

"Pričao sam o onome da je ona izjavila za Maju", rekao je Zvezdan.

"Maja nju provocira", rekla je Ivana.

"Ona ga je slagala, nisam je provocirala", rekla je Anđela.

"Ja ću sada iz poštovanja, ne prema njoj, nego prema Zvezdanu da prećutim. Ona je ustala da uzdigne Aleksandru, a da ponizi mene. Ja sam se ubacila i spomenula after", rekla je Maja.

"Da li neko misli da sam ja htjela da ponizim Maju? Niko to ne misli, a da li neko misli da mene Maja provocira? Da, svi to misle", prodrala se Anđela.

"Majo, šta ste pričali 20 minuta, o čemu?", pitala je voditeljka.

2Ivana, iskreno da ti kažem, vidjela si ti po mojoj reakciji. Ja se stvarno jesam pronašla...Ispričala sam mu šta se desilo. Zvezdan je rekao da mene gotivi i da ne želi da ja prvociram, ali dam se osjetila prozvanom. Indirektno", rekla je Maja.

"Ja sam se obratila Filipu Caru, nisam te spomenula...Kad ti dozvoliš Ani! Ne želim da budeš iz poštovanja u vezi sa Anđelom, zato sada Anđela kaže: "Kraj!", odbrusila je Anđela Zvezdanu.

"Pošto je došao i rekao mi je: "Sada bih te ponizio, ali nisi zaslužila. Iz inata bih sjedio pored nje cijelu noć. Do kraja ću te ispoštovati i ostati sa tobom, a zbog ovoga ne bih ostao sa tobom napolju ni tri minuta". Neka sam najgora, neka sam ljubavnica, ali ili me voliš ili me ostavi. Neću ljubomorne scene! Ja sam rekla da ide sa Anom i da razgovara, ja sam govorila: "Pusti Anu da priča, ima pravo na sve". Koliko god ja vama izgledala da volim Zvezdana, ja više volim sebe. Ja mu nisam Ana Ćurčić da mu prelazim preko svega!", urlala je Anđela.

"Izvini što sam ti rekla sve ono i izvini što sam pogriješila, ja ne smatram da sam pogriješila."

"Ja sam otišao da pričam sa djevojkom da ne radi te stvari. Bolesno je da ti meni mjeriš minute", rekao je Zvezdan.

"U tome je problem. Razgovor koji treba da traje dva minuta, trajao je 20 minuta".

"Ne, neće, jer neću da je napu**m", rekao je Zvezdan.

"Čovječe, rekla sam ti kako se osjećam i ti si napravio scenu posle toga. Ne sviđa mi se", rekla je Anđela.

"Ne možeš to da mi kažeš, jer sam otišao da rešim...Šta sam ja tu dalje uradio", rekao je Slavnić.

Anđela je nakon toga doživjela pomračenje uma i krenula je da lomi sve na imanju, a u tom trenutku uletilo je obezbjeđenje koje ju je izvelo iz "Zadruge".