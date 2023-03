IZAŠAO IZ ZADRUGE I PRAVO NA ORGIJE SA OCEM JEDNE OD UČESNICA?! Skandalozno priznanje - "Nas dvojica i njih dvije!"

Nekadašnji učesnik rijalitija Zadruga otkrio da se nedugo nakon izlaska sa imanja u Šimanovcima vidio sa Radomirom Marinkovićem Takijem

Pjevač iz Iriga i nekadašnji učesnik rijalitija Zadruge Boža Džons, otkrio je šta se dešavalo nakon njegovog napuštanja imanja u Šimanovcima.

Boža je otkrio da je nakon izlaska iz rijalitija počeo da se druži sa ocem aktuelne zadrugarke Maje Marinković, Radomirom Marinkovićem Takijem. Prema njegovim riječima, njih dvojica su neodoljivi pripadnicama ljepšeg pola, a u Novom Sadu su navodno imali i grupnjak.

"Jednom smo izašli u Novi Sad, prolazimo ulicom Laze Telečkog i u tom momentu istrčava djevojka iz nekog lokala, hvata Takija za ruku i ljubi ga u usta, ja ubijeđen da se poznaju odnekud, pružam ruku, upoznajem se i shvatim da se oni, zapravo, vide prvi put. Dogovaramo se da se nađemo posle i stvarno nas djevojka odvede u stan, a upoznala nas je to veče. Naravno, tu je bilo svega, da sad ne detaljišem, nije ni lijepo, došla je i njena drugarica, svi smo tu bili zajedno. Osvanuli smo u tom stanu, ostali smo do 11 ujutro i dogovarali smo se za viđanje to veče, ali Taki nije mogao", rekao je Boža i otkrio kako su počeli druženje.

"Maja me zamolila da se obratim Takiju po napuštanju rijalitija i da mu prenesem da joj pošalje neke posteljine i medvediće. Našli smo se i tako je počelo naše intenzivno druženje. Zgotivili smo se, kad god sam ja u Beogradu idemo na ručkove i večere i obavezan noćni provod. Mogu slobodno da kažem da smo kraljevi noćnih izlazaka. S Takijem sam stvarno upoznao jedan totalno drugačiji svijet, s njim i oko njega je uvijek neki haos, a u kombinaciji sa mnom smo strah i trepet za ženski rod. Interesantno je da uvijek Takija startuju mlade djevojke, moje vršnjakinje i mlađe od mene, a starije koke, njegova generacija, naskaču na mene. Za Takijem su lude djevojke, one njega hoće da rastrgnu, svaka vuče na svoju stranu, da čovjek ne povjeruje".