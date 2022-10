UČESNIK ZADRUGE JE SIN UTICAJNOG SRPSKOG BIZNISMENA! Zbog rijalitija ga izbacio iz kuće - "Godinama je gradio ugled!"

Boža Džons se sa ocem žestoko posvađao zbog ulaska u Zadrugu 6.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Jedan od novih lica u Zadruzi 6 je Boža Džons koji od samog početka iritira brojne ukućane, nedavno se našao u žiži interesovanja zbog navoda da je "uhodio Svetlanu Cecu Ražnatović" čiji je veliki fan, a u rijaliti je ušao kako bi promovisao svoju muzičku karijeru.

Međutim, o njegovom životu i porodici se malo zna. Njegov otac Karađorđe Ristanović, jedan od uticajnih biznismena u Srbiji, ima razvijen biznis u Irigu, a poseduje pekaru i restoran, a podigao je i crkvu njegovim preminulim roditeljima, kao i vilu, koju je nazvao po imenu supruge Gordane, koja mu podarila šestoro dece.

Nakon što je roditeljima saopštio da ulazi u rijaliti, Karađorđe je, prema navodima medija, besno reagovao, jer nije želeo da mu njegov sin naruši ugled koji je godinama gradio.

"Kad je Karađorđe saznao da Boža ulazi u Zadrugu, pozlilo mu je, čovek nije mogao da dođe sebi, odmah je tražio sećera i vode. On je čovek koji je godinama gradio ugled, ljudi sa poštovanjem pričaju o njemu i njegovom radu, kao i o podrodici. Oni su veoma uspešni i godinama grade svoj biznis", započinje izvor za Rijaliti i dodaje:

"Božin otac Karađorđe je pokušao da ga odgovori sina od ideje da uđe u rijaliti, ali on nije hteo ni da čuje, već je nastavio po svom. Tu su se posvađali, ali to nije bilo strašno, nego Boža je hteo pošto poto da uđe u rijaliti, a njegovom ocu je samo prolazilo kroz glavu šta njegov sin može da ispriča i da li će srušiti do sada gađeni ugled porodice. Situacije se malo zahuhtala pa mu je otac rekao: ,,Izlazi napolje, derište razmaženo, radi šta hoćeš!" to Boži nije ništa značilo, nego je ipak mrtav ladan ušao u unutra. Posle par dana, pre nego što je ušao u Zadrugu, čuo se sa ocem, koji mu je rekao rekao da ga podržava, ali da smatra, da karijeru pevača može da izgradi i van rijalitija, ali kada je već izabrao ovaj put, da će ga podržati koliko on bude bio u stanju", završava izvor.

Ovako je Boža komentarisao "uhođenje" poznatih:

Boža Džons Izvor: YouTube/Zadruga Official

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!