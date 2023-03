DJECA ANE ĆURČIČ IMAJU OBEZBJEĐENJE! Kuma šokirala novim detaljima nasilja - Imala sam najgore obračune sa Zvezdanom!

Milena Kačavenda, kuma i bliska prijateljica Ane Ćurčić, ne prestaje s iznošenjem "prljavog veša" iz njenog života sa Zvezdanom Slavnićem.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Kuma Ane Ćurčić, Milena Kačavenda, sve češće je prisutna u javnosti iz želje da odbrani svoju prijateljicu i pruži joj svu moguću podršku tokom teškog perioda kroz koji prolazi zbog suočavanja sa bivšim partnerom Zvezdanom Slavnićem, koji ju je ostavio, a potom i prevario u Zadruzi.

Dijelili su petnaest godina života, a potom se sve preko noći srušilo, te kulminiralo optužbama za nasilje, do te mjere da su Anina djeca koja su trenutno bez staratelja, kako prenose mediji, navodno dobila obezbjeđenje.

"Mene je kuma pozvala i tražila pomoć i tu je kraj. Ja sam neko ko je najgore obračune imao sa Zvezdanom, kao pravi muškarac. Sekirom sam razvaljivala vrata, kako bih je spasila. Ana je ležala plava, modra, iscijepana, krvava... Do te mjere je došlo da sam uzela nož i gađala ga", ispričala je Anina kuma Milena.

Izvor: Pink/screenshot

"Mi žene ponekada dobijemo astronomsku snagu. Kada me je vidio s nožem, počeo je da bježi. Prokockao je njen stan za jednu noć. Isto je tako plakao i ronio suze krokodilske. Kada smo razgovarali prije rijalitija, tema nije bila Anđela Đuričić. Ana nikako nije simpatisala Zoricu Marković, sada joj je najbolja drugarica. Ona je totalno izgubila kompas. Ona sve što bi na njega usmerila, usmjerava na Anđelu i to je jeziva greška. Što se tiče Anine djece, djeca imaju obezbjeđenje zbog svega što se dešava", otkrila je.

Zorica Marković je izjavila u Zadruzi da je Ana svojevremeno prekinula trudnoću, kada je čekala bebu sa Slavnićem.

"Zvezdan je bio dobar prema meni, još uvek se poštujemo, ali ja neću i ne mogu, jer mi se gadi čovjek. To ću mu reći. Ona je imala dva spontana s njim i jedno namjerno prekinuto kad je otišao u zatvor. Ona pristaje da dođe da to spasi, ako ikako može, znajući njihovu napolju nimalo zavidnu situaciju. Ona je preko svega prelazila zbog ljubavi i straha, zapamti to. Očekivao je to i ovdje, a to je nemoguće zbog svega i zato je pravio haos, izlijetao kroz prozor", ispričala je Zorica na imanju u Šimanovcima.