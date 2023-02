SJEDI U WC-U I PRIČA KAKO JE ZVEZDAN "RAZVLAČIO METLOM PO KUHINJI": Mučno priznanje u rijalitiju - komentari pljušte!

Ana Ćurčić ponovo je u rijalitiju Zadruga iznijela detalje o nasilju koje je pretrpjela tokom veze sa Zvezdanom Slavnićem

Izvor: Zadruga Official

Učesnica rijalitija Zadruga Ana Ćurčić, ponovo je otkrila detalje iz života sa Zvezdanom Slavnićem. Otkrila je kako ju je odvajao od drugarica, sjekao odjeću, a jednom krenuo i da se obračuna sa kumom.

"Ja kada bih ti rekla džokera ti bi sve shvatila, u tome bih ti opisala njega. A kada se vratio posle sedam, osam mjeseci, on je bio normalan u odnosu sa mnom, ali na primjer, njemu se spava, Luki dođe djevojka, on stalno kritikuje, nikada nisam imala slobodu u svojoj kući", pričala je Ana u kupatilu, sjedjeći na patosu i pijući kafu.

Ana je otkrila da je tri mjeseca pred ulazak u Zadrugu, Zvezdan počeo da je maltretira "dva puta dnevno".

"Ja sam njemu vjerovala da se nikada neće desiti kocka, dreka i prijetnja, ružne riječi, a onda je tri mjeseca pred Zadrugu počelo. Maltretirao me je dva puta fizički, nije me prebio, ali udarao šorcem po glavi, udarao me je čim je stigao. On će napraviti kako je on mene spasio i on će sada da igra na tu priču".

Ana je dodala da je jednom prilikom bila sa kumom Milicom u stanu, kada se Zvezdan pojavio ispred terase i vikao, a potom ušao u stan.

"Moja kuma, ne Milena, nego Milica, bila je kod mene, on je došao ispred terase, počeo da mi prijeti, a onda ušao u stan razvukao me je po cijeloj kuhinji, ona je skočila ispred njega, 'ajde mene', tad je i metlu uzeo, a ne znam razlog. To su toliko mali razlozi da mi uništi dan, da mi presjedne sve. Ja sam trebala da idem kući, da budem sa djecom, svu garderobu moju, sa kojom sam ja radila i moju ličnu, sve mi je makazama cijepao da me kazni, mislim da je tada bilo što sam htjela da idem. Za sve što se dohvatio, on je upropastio".

Ispod videa u kojem se čuje Anina ispovijest, gledaoci ostavljaju komentare u kojima otkrivaju "da im nije jasno koliko toga ima" - "nikad da završi ispovijest, svaki dan o novim batinama priča", mada je više onih u kojima se osuđuje nasilje i postavlja pitanje "zašto je ćutala 15 godina i trpjela Zvezdana".

