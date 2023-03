I Sanja Kužet je demantovala optužbe Dušana Vukadinovića da mu je Snežana Đurišić tražila novac da prođe u dalji krug Zvezda Granda.

Izvor: TV Prva / screenshot

Voditeljka Zvezda Granda, Sanja Kužet, prokomentarisala je nedavni skandal o navodnom uzimanju mita u popularom muzičkom takmičenju. Dušan Vukadinović je zajedno s majkom optužio Snežanu Đurišić da mu je tražila novac za prolazak dalje, što su demantovale sve njene kolege, uključujući i Sašu Popovića.

"Naravno da je ženu to uzdrmalo, svakog normalnog čovjeka bi to dotaklo. S obzirom da ima dugu karijeru i da se pokazala kao čovjek mnogo puta, ne mislim da ju je to ni na koji način ugrozilo. Svi smo joj dali podršku, i ja lično što smatram da je skroz kolegijalno i u redu, tako da apsolutno mogu da potvrdim da za sve godine rada nikada nije doveden kredibilitet ovog takmičenja, pa ni ovog puta", izjavila je Sanja Kužet, pa prokomentarisala i optužbe kandidata da mu ona nije dala riječ u emisiji.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

"Iskreno, nisam to nigdje pročitala. Što se mene lično tiče, ja uvek pitam kandidate da li nešto žele da kažu. Ako kaže da mu nisam dala riječ, vjerovatno je u tom trenutku bila takva energija, da je tu kraj. Ne idem preko riječi onih koji kažu da idemo dalje. Retke su situacije da ima prostora, a kad god vidim da ima, uvijek ih zaštitim. Znate da sam ja na njihovoj strani i da uvek balansiram između njih i žirija", rekla je, pa prokometarisala i Snežaninu odluku da Vukadinovića tuži.

Vidi opis NARAVNO DA JE SNEŽANU TO UZDRMALO! Sanja Kužet o skandalu sa "uzimanjem mita" u Zvezdama Granda - Svi smo uz nju! Snežana Đurišić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: G.G./ATAIMAGES Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube/Printscreen/GrandMagazin Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube / Grand News Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: TV Pink/Printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 7 / 7

"Ako je Snežanina procjena da treba da tuži, podržavam je da je ta procjena iskrena. Ne mogu da se nađem u njenoj koži i da kažem šta bih ja uradila u toj situaciji", izjavila je Sanja.

Poslušajte šta je Snežana Đurišić rekla o skandalu u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji: