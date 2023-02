PONIŽENJIMA NEMA KRAJA Zvezdan PREKLINJAO Anu da imaju odnose: "Šta fali da me UHVATIŠ?" Ona ga matirala

Zvezdan Slavnić imao je šokantan momenat, kada je na sve načine pokušavao da bude intiman sa bivšom nevjenčano partnerkom Anom Ćurčić.

Nakon što se skinuo u veš, on je legao kraj nje, i molio je da imaju odnose.

Slavnić je nastavio da ljubi Anu i na sve načine se trudio da dobije ono što je naumio, ali mu to nije polazilo za rukom.

"Jesi li ti oboleo?", upitala je Ana i ustala iz kreveta.

"Nikad i nisam bio normalna, šta fali da me uhvatiš za pe*is", rekao je Zvezdan.

"Prekini, ne nerviraj me. Ti sigurno nisi zagori, ruke k sebi. Možeš da me zagrliš i to je to", rekla je Ana.

"Moram ja da probam polako", rekao je Zvezdan.

"Kakve su ti to vaćaroške fore, to možeš sa onim tvojima", upitala je Ana.

"Nemoj mi to sada. Ti mene kada si uhvatila za du*e", dodao je Zvezdan.

"Ne laži", rekala je Ana.

"Nemam ja ni krevet, ni kuću, ni djecu, ajde večeras da se izje*emo", rekao je Zvezdan.

"Sam si birao. Jesi ti normalan, na televiziji smo!", upitala je Ana.

"Dobro vodićemo ljubav, ajde lezi, boli me, moraću da pi*kim uskoro", rekao je Zvezdan.

"Možeš večeras samo da me zagrliš i to je to", rekla je Ana.