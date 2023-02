ANĐELA PROGOVORILA O TRUDNOĆI - ZADRŽAĆU ZVEZDANOVO DIJETE! Ana ubijeđena da ga "radi na foru", umiješao se i Slavnić!

Anđela Đuričić je otkrila šta će uraditi ukoliko sazna da je trudna sa Zvezdanom Slavnićem, o čemu se uveliko priča u Zadruzi.

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official

Odnos Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić preko noći se promijenio nakon ulaska njegove nevjenčane supruge Ane Ćurčić u Zadrugu, a javnost ne prestaje da bruji o skandaloznoj prevari koja je obilježila ovu sezonu rijalitija. Anđela je u emisiji "Pitanja gledalaca" poručila da će se i dalje boriti za njihovu ljubav, iako trenutno nisu zajedno i tu je njegova (bivša) žena, a progovorila je i o eventualnoj trudnoći.

Nakon što je Ana dobacila Anđeli da Zvezdana "radi na foru", povela se priča o drugom stanju, kada je Crnogorka priznala da bi zadržala dijete. "Sjećam se kada je u prošloj sezoni učesnica ostala trudna i nemam naziv za njenog izabranika, ali da je ona trebalo da rodi to djiete. Držim se toga da, ako ti je Bog dao dijete, da treba da ga zadržiš. Uvijek sam za to da se dijete zadrži", izjavila je Anđela pred svima u emisiji.

U jednom trenutku je i za Anu stiglo pitanje šta će uraditi ukoliko Anđela bude trudna, na šta je ona odgovorila: "Ja sa Zvezdanom imam sada odnos nikakvog pomirenja ili ne znam čega. Ja sam napolju sve to gledala, kada je ona mala vilenila, ide kosa, leti ona, leti sve tako u krug, onda je on u jednom momentu izjavio da je više puta tokom odnosa završio gdje je završio. Pričaćemo na tu temu, neću da zaplačem. Ako mu se to desi? Ja neću ništa, Darko".

Anđela Đuričić, Zvezdan Slavnić Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Pogodilo me je kada sam vidjela šta radi. Zvezdan i ja nemamo djecu, ne zato što nismo to htjeli. Zvezdan ima svoju ćerku, volim je najviše na svijetu, ja imam svoje dvoje djece. Mi smo sami sebi bili dovoljni, nije nam dijete bilo potrebno da udovoljimo našoj ljubavi, pa ni taj papir", izjavila je Ana između ostalog.

"Mi smo imali djecu non-stop", dodao je Zvezdan, na šta je ona rekla: "Zvezdan je živio s mojom djecom, odrasli su uz njega, pa i on uz njih".