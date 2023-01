HAOS! OBEZBJEĐENJE OPKOLILO FILIPA CARA: Razjareno nasrnuo na Maju, Marinkovićka ga gađala SAKSIJOM, pa pobacali stvari

Filip Car je krenuo da priča o tome kako ga je drugarica Maja Marinković, Tijana Ajfon, prozivala u prethodnim sezonama, te je tom prilikom Maja povilenela na njega, a sukob je eskalira da je uletilo obezbjeđenje da interveniše.

Opkoliko je Filipa kako ne bi mogao da priđe Maji, a Marinkovićeva je prije toga uspjela da dohvati saksiju i gađa ga.

"Došla šuga u emisiju i kao...J***m ti ja drugaricu (Tijanu Ajfon). Nju sam pitao ko je ova što me je pljuvala, ti si mi rekla da je to tako, u tvom stanu smo sjedeli bio sam bolestan, ali da je tvoja drugarica. Ti si mi rekla za gumenjak i Dunav", rekao je Car.

"Zašto on priča o njoj? Čemu potreba", pitala je Maja.

"Ma što, ko je ona? Poznata si drugarica, i***rali te muževi od drugarica. Tvoje drugarice tvoj tata k**a", rekao je Filip.

"Što ti pominješ sada porodicu?", pitala je Maja.

"Je**m ti mamu i tatu. 30 puta sam ti rekao da ideš u rehab, je**m li ti mamu, tatu i dedu", urlao je Car.

"Ja tvoju ne", ponavljala je Maja.

"Smeće došlo mi, ne znam ko je, najstrašnije me napljuvala. Ona počela da se dere i mafija. Ti si poznata da su drugaricini muževi obrisali k***c o tebe. J***m mater i tebi i njemu i sad mi nemaš više pristup", urlao je Car.

Filip Car potom je pobacao Maji Marinković posteljinu po imanju, a ona njemu stvari, kada je to video, Car je ušao u crveno, te je urlao na nju.

Kako je krenuo do radionice da joj baci stvari, obezbjeđenje je spriječilo dalji tok okršaja, ali je ona odletila brzinom svijetlosti do rehaba i sela u njega, a on joj je vikao da izađe iz njega, što ona nije željela.