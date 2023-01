KOLIKO JE 8 PUTA 8? Odgovor Maje Marinković šokirao, ne zna tablicu množenja i baš je briga - "Ma, to je to" (VIDEO)

Jedna od najpopularnijih učesnica Zadruge, Maja Marinković ne zna tablicu množanja koja se uči u nižim razredima osnovne škole.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Maja Marinković poznata je po burnim reakcijama, žestokim svađama i histeričnim napadima koje ispoljava gotovo svaki put kada se zaljubi pred kamerama. Trenutno pokušava da ponovo stupi u ljubavni odnos s bivšim dečkom Filipom Carem, koji ne želi da ozvaniči njihovu vezu, ali su gotovo stalno zajedno. Tako je prilikom jednog sastanka Filip odlučio da Maju propita tablicu množenja, a Marinkovićeva se nije mnogo nasekirala što nije znala.

"Koliko je 8 puta 8?", pitao ju je Car, a Maja je odmah odgovorila - "82...?".

Ubrzo se ispravila i opet pogrešila - "Ne, 81", "Nije", rekao joj je Filip.

"Ne mogu sad...", govorila je Maja, a Filip je odlučio da joj priskoči u pomoć i broji na prste ispred nje - "Evo, računaj, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64...".

"64 znači? 64, ma to je to", rekla je ona sa osmehom na licu, "To si mislila, je l'?", dodao je on, dok se ona sve vreme smejala.

"Znam tablicu množenja, ne mogu sad! Nisam je pet godina preslušala. - odmah je odustala.

Maja je tokom učešća u nekoliko sezona rijalitiju, sem što je zaljubljive prirode i svađalica, pokazala da je škola nije nimalo interesovala i da ima mnogo nedostataka u osnovnom znanju. Pogledajte kako je Maja pravda Caru, kao i kako je on propituje tablicu množenja: