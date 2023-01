VOLIMO SE, SUPER NAM JE OVAKO! Voditeljka Zadruge progovorila o pomirenju s bivšim - Opravdao je titulu zavodnika!

Ivana Šopić je podstakla priče o pomirenju sa Stefanom Karićem, pa je progovorila o tome i otkrila istinu.

Izvor: Instagram/sopicka_

Voditeljka Zadruge Ivana Šopić, koja je postala poznata zahvaljujući učešću u ovom rijalitiju, srpsku Novu godinu proslavila je sa Stefanom Karićem, zbog čega se odmah povela priča da su ponovo u vezi, pa je sada otkrila koliko li istine u tim nagađanjima.

"Stefan i ja nismo u vezi. Volimo se, družimo, ne vidim ništa loše u tome. Naš odnos izgleda identično kao u Zadruzi 3, dok smo se družili i dok nismo stupili u vezu. Oboje se slažemo da najbolje funkcionišemo kao prijatelji, ali smo očigledno morali da se oprobamo u vezi da bismo to i shvatili, tako da se ne kajem što smo pokušali. Pre svega, mi smo proveli deset meseci 24 sata zajedno, kao prijatelji, pa potom kao partneri. Poznajemo se u srž, komuniciramo očima. Smejemo se non-stop, zračimo pozitivnom energijom i super se provedemo, takođe se i čuvamo i oduševljavaju me njegovi maniri prema meni kao prema bivšoj devojci, drugarici, kako god. Pokazali smo zrelost, jer smo prešli preko svih ružnih stvari koje su se desile nakon raskida. Ponosna sam na naš odnos i na ljude u koje smo izrasli", ispričala je Ivana i otkrila da li im se promenio odnos.

"Ovako nam je super, ne želimo da kvarimo ovo prijateljstvo, jer ovako savršeno funkcionišemo. Očekujem da me upozna sa sledećom devojkom i nemam problem s tim. Meni je bitno da je on srećan i nasmejan, ja ću ga podržati u svemu i biti tu kao prijatelj. Koliko god to nekom izgledalo čudno, primetim ja da ljudima u gradu koji nas sretnu zajedno u društvu ništa nije jasno. Imam utisak da devojke imaju problem da mu priđu zbog mene, a vidim da bi mnoge rado prišle, merkaju, merkaju. Sinoć je opravdao titulu zavodnika", dodala je Ivana Šopić za Pink.rs.