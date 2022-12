PAO PRVI POLJUBAC, OGLASIO SE MOKA SLAVNIĆ: Sin Zvezdan prevario ženu pred kamerama, on kaže - "Ostaviće je do Božića!"

Zvezdan Slavnić, sin Moke Slavnića, stupio u vezu sa Anđelom Đuričić

Izvor: Zadruga Official

Zvezdan Slavnić, koji je pre nekoliko dana javno ostavio partnerku posle 15 godina zbog emocija prema Anđeli Đuričić, sinoć je u krevetu ozvaničio vezu sa učesnicom Zadruge.

Kamere rijalitija su zabeležile trenutak kada je Zvezdan poljubio Anđelu, nakon čega su se usijale društvene mreže. Sada je Zvezdanov otac, proslavljeni košarkaš Moka Slavnić poručio da ta veza neće potrajati: "Ta veza će se završiti oko Božića", rekao je on i nastavio:

"Svi kažu da je moj sin prevario ženu, a ja kažem da je izdaja u pitanju. Oni koji su pametni, a ja to nisam, kažu da je teži oblik izdaja. Poenta priče je da je on iskreno rekao javno da otprilike više Ana ne računa na njega jer se zaljubio. S te strane je ispao pošten, ništa nije uradio, a priznao je. Znači govori o emocijama. I ona i on. Paralelno. To je dovoljno da ja prihvatam da je to dovoljno za onoga ko čeka da je to kraj", rekao je Slavnić.

Moka je dao i procenu nove romanse njegovog sina: "Moje procene su da će ovo trajati do Božića jer Anđela postavlja ultimatime u vezi sa Zvezdanovim ponašanjem, jer šta znači ta decidirana izjava da se neće desiti ništa više osim grljenja i ljubljenja u obraz. Ja bih ga već prebio što to nije prekinuo kada je ona ustala i to izgovorila. Njegov put je jedino povratak kod Ane i izvinjenje. Dakle, vratiće se u porodični dom, pošto nema drugi. Rajsko ostrvo će Anđeli doći glave. Jako sam razočaran reakcijom njegovih drugova i osude, pošto su oni provereni moralisti", rekao je Moka za Kurir.

Pogledajte Anđelu i Zvezdana: