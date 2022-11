Majka Miljane Kulić Marija je tokom nominacija otkrila sve detalje ćerkine kratke veze sa Ivanom Marinkovićem

Izvor: Happy TV / Screenshot

Majka Miljane Kulić, Marija progovorila o ćerkinom odnosu sa bivšim dečkom Ivanom Marinkovićem sa kojim ima sina. "Bio je protiv njene trudnoće, najgore riječi joj je upućivao. Na sve moguće načine je pokušavao da je natjera da ode na kiretažu, plašio se alimentacije. Vagale smo zbog čega je bolje da rode dijete, a zbog čega ne bi trebalo, upravo da se ne pati bez oca", rekla je Marija tokom nominacija i nastavila:

"Odlučile smo da zadrži trudnoću, ali ja sam znala da je Miljana emotivno nestabilna zbog tih pjevača. Ona je rekla da je odlučila da zadrži trudnoću, onda tek počinje psihički teror sa Ivanove strane, nisam mogla da vjerujem šta joj sve izgovora i da je dovede do nervnog sloma. U jednom momentu je počeo da joj tjera inat i ljubomoru sa nekom, Bože sačuvaj. On je nju držao u krilu, a ona je trudna i prošao je treći mjesec trudnoće kad više ni nema kiretaže. Kad znaš da se dijete rađa i da će žena iznjeti trudnoću do kraja, onda ne radiš takve stvari i da se ona trese i da dijete sutra bude nervozno i možda psihički nestabilno. On i da se zaljubio, mogao je da je ispoštuje, ali Miljana to nije mogla da gleda i izašla je", pričala je Marija.

"Ona je ranije bila više smiješna i veći komentator, ali opet zbog ljubavnog sloma. Dijete se rađa, a ona je ušla u Zadrugu 2 da zaradi novac za dijete. Znala je da će dijete čuvati bez oca, mi smo velika porodica i ja sam ušla zbog toga. Ona se upoznala sa momkom, koji u studiju govori da mu se mnogo sviđa Miljana Kulić i da se mnogo zaljubio u Miljanu Kulić. Ona je sad priznao ono što sam Miljani pričala, a to je da nije zaljubljen u nju. Ivan je nju tjerao da abortira i pored našeg dogovora, samo da on ne bude zadužen za alimentacije".

Vidi opis BILA JE TREĆI MJESEC I GLEDALA GA KAKO SE MAZI S DRUGOM: Otkrivena istina o Ivanu i Miljani - "Tjerao je da abortira" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 10 / 10

Marija je otkrila da je tada zamrzila Marinkovića. "Ne samo ja, svaka majka bi ga zamrzila. Svi sada veličaju Ivana i pričaju kako je on pobjednik Zadruge. Svaka mu čast što je imao priliku da se vidi sa djetetom, a pritom unazad četiri godine, kao što je i on potvrdio, niko mu nije branio taj susret".

Kulićeva se tada dotakla i njegove izjave o Miljani dok je bila u komi: "Kad je počeo rijaliti ja sam čitala u novinama kako je Ivan izjavio da mu ne bi bilo žao da ona umre. Ja njega ne bih na miru ostavila da on u intervju kod Darka nije rekao da to nije bila njegova izjava i da on to nije stigao da demantuje i da to nikad ne bi rekao, jer je to stvarno monstruozna izjava. Ja sam to uzela s rezervom i malo spustila loptu. Novinari su mi rekli da Jelena traži starateljstvo nad sinom, u čiji život se ona miješa, djevojka Ivana Marinkovića. On je rekao da vjerovatno postoji razlog, koji razlog može da postoji da od mene neko uzme dijete? Ne može da postoji ni jedan jedini razlog. Moje srce je uvijek bilo veliko, ja ću za dobrobit Miljaninog sina da pređem preko uvreda koje nikad nisam dobila kao od njega. On da me je pozvao u četiri noću, ja bih rekla: 'Dođi da vidiš kako spava'. Šaljem u izolaciju Ivana jer mene bi bilo sramota da to bude u rijalitiju jer mu niko nije branio. Razmišljam kakav će odnos njega i Ivana da bude kad izađu, u pravu je Miljana lako ću reći da tata opet radi. Ja neću biti ta koja će odnos kvariti i braniti da viđa dijete kad dođe".