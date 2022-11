Zorica Marković je tokom svađe iznela šokantne tvrdnje na račun učesnice Zadruge i poručila da će sve dokumentovati i u rijalitiju i napolju.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Pevačica Zorica Marković je i ove godine među najzapaženijima u Zadruzi, a redovno komentariše dešavanja u Beloj kući, pa je izjavila i da zna koja zadrugarka je, kako tvrdi, prostitutka. Ušla je u sukob sa Sandrom Bakšom tokom radijske emisije, pa "razvezala jezik".

"Hoće da se zavrti priča! Preko mene ne! Ajde, sikter! Sad ću t reći da si jedna mala ku*vica, da je Danijel za sve u pravu! Znam ko te je je*ao i to baš u toj kući koju neko od tvojih drži! Sve radiš za parice, devojčice, ali to je duga tema. Bila sam fina do sada, ali sad pričam stvarno onako kako jeste. Ova priča je za mene limunada! Imam imena, prezimena, sve...", govorila je Zorica, a Bakša se branila sve vreme.

"Mene je sramota da se raspravljam s ovom budalom polupanom, polupanim mozgom, koja bi zavadila i dva oka u glavi za onu stvar. To je tvoj posao ovde, imala si priliku, zavrteti priču nećeš! Ti si jedna obična ku*vica koja se napolju je*e za pare! A ja ću to dokumentovati, i ovde i napolju. Danijel je za sve bio u pravu", nastavljala je Zorica i ponovila da preko nje nikada neće zavrteti priču.

Vidi opis "ZNAM KO TE JE**O, I TO U KUĆI KOJU NEKO OD TVOJIH DRŽI!" Zorica Marković tvrdi za NJU da je prostitutka - "IMAM IMENA" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 7 / 7

"Ja se izvinjavam porodici za sve!", poručila je Bakša i nastavila da se suprotstavlja Zorici.

"Znaju oni kakva si ti! Zna i tvoj tata sve... Mene su lupali, priznajem, a tebe lupaju sada! Ja sam Zorica Marković, a ko si ti?", pitala ju je pevačica.