ZOVU IH KOKOŠINJAC! ĆERKU UČIM DA TO NE RADI! Dušica Jakovljević bez dlake na jeziku - Žena treba da zadrži dostojanstvo

Voditeljka Zadruge Dušica Jakovljević progovorila je o muško-ženskim odnosima i otkrila zašto ona misli da je danas "žena ženi vuk".

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Šesta sezona Zadruge počela je pre nešto više do mesec dana kada su se na imanje u Šimanovcima uselili novi, ali i neki stari takmičari. Prve diskvalifikacije, tuče, svađe i ljubavi su se već odigrale, a voditeljka Dušica Jakovljević otkrila je po čemu se ova sezona razlikuje od svih ostalih.

"Sve su sezone različite. Svako traži svoje mesto pod suncem, zaštitu, rame koje će da nadomesti odsustvo porodice i prijatelja. U ovoj Zadruzi imamo potrebu svakog mladog čoveka da pronađe svoju simpatiju. Trenutno je na delu opipavanje. Ono što je ovaj put simptomatično jeste slika današnjice, a to su devojke koje se bore za naklonost momaka. Na društvenim mrežama zovu ih 'kokošinjac'. To je ružan izraz, ali definitivno se dame bore za muškarce, umesto da je obrnuto. Gde su nestali naši vitezovi? Jeste da žene žele samostalnost, ali mislim da ne treba nikoga da jure. Samo posmatram i učim svoju ćerku da to ne radi. Žene treba da zadrže dostojanstvo čak i kad im se neko dopada. Lako je lajkovati na mrežama, ali ljubav se nalazi na drugim mestima", poručila je voditeljka i objasnila trend da žene vole da budu "ponižavane" u ljubavi od strane muškarca:

"Žene danas vape za ljubavlju. Sve je instant. Mi se zaljubljujemo u ideju da veza sa nekim može da traje. U toj zaslepljenosti ne vidimo stvari preko kojih ne bi trebalo da se prelazi. Mala nepoštovanja mogu da dovedu do velikih problema. I meni se dešavalo da omanem, ali se učim na svojim greškama. Volim da sam u ljubavi voljena i poštovana, da se neko trudi oko mene i bude srećan što sam baš njegova. Ne kažem da me zadrži, jer kada sam sa takvim muškarcem, drugi ne postoje. U ovoj eri proizvoda, telefona i malih kućnih aparata koje menjamo čim se pokvare, velika je stvar da veza opstane i da naša ljubav ne bude kao kineski kišobran. Trudim se da moja ljubav ne bude jeftina, niti nečija prema meni".

Često se priča kako žene neretko ogovaraju jedna drugo, a glavnameta često je neka žena za koju misle da je lepša i bolja od njih.

"Ima tu neke istine. Najgore su jedna prema drugoj. Žene se doteruju zbog drugih žena. Kada je reč o komentarima, mislim da su surovije u osudama od muškaraca. I to je strašno. Neretko žene koje nisu imale estetske zahvate najviše vole da sude onima koje su ih uradile. Ove druge se pitaju zašto neka ne operiše nos ili usta - barem žene kojima sam ja okružena. Nekada je bilo da je čovek čoveku vuk, ali danas je žena ženi vuk", ispričala je Dušica Jakovljević koja je tokom jednog lajv uključenja u Zadrugu odbrusila kaskaderu Urošu Ćertiću i očitala mu bukvicu.