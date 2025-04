Novak Đoković španskim medijima otkrio je da je Nadal njegov najveći rival svih vremena.

Novak Đoković je više puta pokazao džentlmensko ponašanje kad su u pitanju njegovi rivali. I ovog puta bilo je isto, pa je za španske medije govorio o svom najvećem protivniku - Rafaelu Nadalu. Olimpijski šampion iz Pariza istakao je da je godinu dana stariji Španac njegov najveći rival u karijeri.

Novak Đoković našao se na dodjeli Laureus nagrada u Madridu i tom prilikom govorio je o Rafaelu Nadalu. "Dobro se sjećam Kaha Mahike (teniski stadion u Madridu), izvanrednih mečeva protiv Nadala... Očigledno, on je najveći rival kojeg sam imao u karijeri, ali poslednji put sam izgubio u polufinalu od Alkaraza. Nadam se da ću uspjeti da dođem do polufinala, jer još uvijek tražim svoj najbolji nivo igre.", rekao je Đoković u razgovoru za "Teledeporte".

"El rival más grande de mi carrera"



En español, Djokovic nos deja una de las curiosidades de los Laureus hablando sobre Nadal y sobre su posible rival en Madrid, Carlos Alcaraz.#Laureus25pic.twitter.com/aVNI6lciYf — Teledeporte (@teledeporte)April 21, 2025

Nakon što je spomenuo Nadala, Đoković je detaljnije pričao o novoj nadi Španije - Karlosu Alkarazu. "ijfin, veoma dobra osoba, sa velikim vrijednostima, porodicom, tu je i njegov trener Huan Karlos Ferero, cio tim, to su sve dobri ljudi. To je važnije od bilo čega drugog. Očigledno, on je izvanredan šampion, veoma mlad, već ima mnogo titula i uspjeha, ali kao čovjek koji se uvijek osmehuje, ovo mi se jako sviđa", istakao je Đoković.

Đoković brani Alkaraza

Karlo Alkraz je imao sjajno izdanje u poslednjih mjesec dana - osvojio je dva turnira, najpre Monte Karlo, a onda i Barselonu. Međutim, nešto lošiji početak godine bio je povod da Španac bude meta kritika, ali Srbin je javno iznio svoje mišljenje o uspjehu mladog rivala.

"Ne, ne razumijem to, ali atmosfera i tradicija tenisa u ovoj zemlji je veoma visoka. Očekivanja su ogromna posle Nadala, (Karlosa) Moje, (Huana Karlosa) Ferera... svi su bili svjetski "Broj 1". Ali, slušajte... On ima 21 godinu, osvojio je četiri grend slema i mnogo turnira. Šta još želite", zapitao se Đoković.