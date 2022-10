UROŠEVA BIVŠA ULAZI U ZADRUGU DA GA UNIŠTI?! Zna ko ga gleda, NE SME to da radi - razvezala jezik, pomenula i Kristijana

Za Uroša Ćertića i nju se dugo pričalo da su u ljubavnoj vezi, a bili su i u istom rijalitiju...

Produkcija Zadruge priprema gledaocima brojna iznenađenja u aktuelnoj sezoni, a jedno od njih je navodno učešće i bivše devojke Uroša Ćertića, kaskadera o kojem se od početka rijalitija i te kako piše.

Jovana Novakov Šmizla uskoro će ući na imanje u Šimanovcima, kako prenose mediji. U pregovorima je s produkcijom i njen ulazak neće ići u prilog Urošu budući da su imali zajedničku prošlost, pa postoji mogućnost da ona iznese sav njihov "prljav veš".

Ćertić u Zadruzi često pominje da napolju ima simpatiju, ali ne želi da otkrije o kome se radi. S druge strane, Jovana je nedavno rekla da joj se ne dopada njegovo ponašanje u rijalitiju.

"Što se tiče Uroša, ponašanje mu je kriminalno, jer znam šta je pričao pre ulaska unutra. Znači, zna zašto je ušao i bedno mi je to napadanje na žene i ostalo. On najbolje zna da ne bi trebalo ništa od toga da radi, zna on ko ga gleda i zašto ne bi smeo ništa od toga da uradi. Ne opravdavam to što su uradili Kristijan i Emil, ali ne opravdavam ni Uroševo celokupno ponašanje, znam kako to funcioniše sve u rijalitiju, kada ti se napuni čaša, znači ne treba ti ništa, samo ta jedna kapljica. Opet kažem, Kristijan je zaostao u devedesetim, Uroš još više zaostao u devedesetim, samo što Uroš to sebi ne sme da dozvoli, a nije smeo ni Kristijan, s obzirom da mu je žena trudna", poručila je.