"GO*NO, NE BI MI BILO ŽAO DA SAM GA UBIO" - Kristijan otkrio šta je rekao policiji nakon TUČE: Sprečio sam nasilnika!

Kristijan Golubović oglasio se dan nakon što je diskvalifikovan iz Zadruge pošto je fizički nasrnuo na kaskadera Uroša Ćertića.

Izvor: RED TV/screenshot

Kristijan Golubović i Emil Kamenov nakon brutalnog pesničenja Uroša Ćertića diskvalifikovani su iz Zadruge, a po izlasku iz rijalitija ih je sačekala policija koja ih je odvela u stanicu gde su dali izjavu, dok je kaskader odveden na pregled u Urgentni centar gde su mu konstatovali lake telesne povrede.

Golubović je odmah po izlasku iz policijske stanice poručio da "nije mogao da ostane imun", a sada se ponovo oglasio za medije i progovorio o razlogu napada na Ćertića i naglasio da je na prvom mestu kao čovek bio isprovociran.

"Uroš je jedno go*no koje sve vreme maltretira ljude oko sebe. On je vrsni sadista koji je ubačen u Zadrugu. Vređao je ljude, polivao ih vodom i vrelim čajem, bacao im hranu, veš i garderobu u đubre, a nekima je i krao izuzetno vredne stvari. Pa on je čoveku iz temena i iz mesa iščupao pramen kose, šta više da kažem? Nisam to mogao da gledam i zato sam onako reagovao, a ne bi mi bilo žao i da sam ga ubio. Robijao bih, ali bi mi u posetu dolazili roditelji onih ljudi koje je mučio", rekao je Golubović za "Rijaliti plus".

Kristijan je rekao i da je razgovor u policiji prošao u mirnom tonu i otkrio zašto je bio privođen.

"Na informativni razgovor sam išao u svojstvu građanina. Pitali su me da li sam tukao Ćertića, a ja sam rekao da sam pomagao obezbeđenju da spreči nasilnika da vrši nasilje. To je bilo sve, a Uroš ako smatra da sam ga tukao, neka podnese privatnu tužbu protiv mene, pa ćemo videti jesam li ili nisam", poručio je Kristijan i istakao da ne zna da li i kada će se vratiti u Zadrugu, ali je naglasio da je spreman da se ponovo useli u "belu kuću".

"O svom povratku u rijaliti zasad ništa ne govorim, ako me budu zvali, ja sam spreman", rekao je on.

Uroš Ćertić je uslikan po izlasku iz Urgentnog centra, na ruci je imao zavoj, a na licu osmeh samo nekoliko sati nakon incidenta posle kog se žalio da ima jake bolove i tvrdio da je zadobio potre mozga.