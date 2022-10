SNIMILA SAM NEŠTO ŠTO TI NISI! Starleta i glumica u klinču u programu uživo - Iva odbrusila Jeleni na žestoke PROZIVKE!

Iva Grgurić i Jelena Golubović razmjenile opaske u emisiji uživo.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Prethodne večeri održana je prva Zadrugovizija u šestoj sezoni ovog rijalitija, a pored brojnih performansa takmičara, opaske i čarke i ovoga puta bile su dio programa.

U emisiji uživo došlo je do žustre rasprave između starlete i nekadašnje pobjednice Zadruge Ive Grgurić, koja je nedavno postala glumica, i Jelene Golubović, glumice i rediteljke po zanimanju. Jelena je u bekstejdžu uputila ruđne riječi Grgurićevoj, aludirajući na njen moral, dok je odgovor stigao munjevitom brzinom.

"Mene ne može niko da spusti, ja znam da nemam s*ks scene u Zadruzi 3". Jelena, nisi informisana. Bila sam najmoralnija, zato sam bila i pobjednica", poručila je Iva.

"Iva, moram da stanem na tvoju stranu, ti si snimila nešto što Jelena nikad nije", dodao je Gastoz.

"A to je film", dodala je Grgurićeva ponosno.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Podsjetimo, Iva Grgurić nedavno je otkrila da je učestvovala u snimanju filma u kojem će glumiti rame uz rame sa Mimom Karadžićem.

"Kada su me pozvali da radim film, nisam bila previše iznenađena jer sam to oduvijek željela i odmah sam pristala. Sa elanom sam potpisala ugovor kada sam čula koji će sve glumci glumiti, radi se zaista o velikim profesionalcima i vrhunskim umjetnicima. Mima Karadžić je jedan od njih, a ostale za sada ne bih otkrivala. S radošću sam se odazvala i sada sam na snimanju. Trebalo bi da završimo s pripremama do kraja mjeseca, a plan je da film izađe sledeće godine", kazala je Iva i otkrila kakvu je ulogu dobila:

"Nije mi bilo teško da se pronađem u ulozi jer je lik koji glumim veoma sličan meni. U filmu ću se takođe zvati Iva. Ona ima dečka u filmu. Generalno, ja u ulogu ulazim vrlo profesionalno. Koje god scene od mene da se zahtjevaju, odrađujem ih kao prava, profesionalna glumica, čak i eksplicitne. Mislim da imam taj prirodni talenat što se tiče glume i da meni nijedna scena ne predstavlja problem. Ako sam se snašla u Zadruzi, meni je gluma u malom prstu za film. Voljela bih da to bude moje stalno zanimanje", rekla je.