U izlaganju on je nastavio da analizira iskoz istog svjedoka saradnika, inače kuma Marka Miljkovića Nikole Spasojevića, koji je u svom iskazu tvrdio da je bio u dvorištu kuće kada je tijelo Gorana Mihajlovića spaljeno na lomači.

Veljko Belivuk, koji je označen kao organizator kriminalne grupe koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem kao i silovanje jednog mladića na stadionu Partizana izašao je u pratnji zatvorskih stražara za govornicu Specijalnog suda u Beogradu, kako bi nastavio da iznosi primjedbe na iskaze svjedoka koji neće ponovo biti pozivani da daju iskaze.

Nakon svog bliskog saradnika Veljka Belivuka za sudsku govornicu na kratko je izašao i optuženi Marko Miljković, koji je samo želio da stavi primjedbu na nalaz vještaka, koji su vještačili mašinu za tabletiranje.

"Ja bih da stavim primjedbe na vještake. Oni su veštačili predmete iz drugog predmeta koji se vodi protiv Nenada Stojanovića i nema veze sas nama. To je kao da uzmete šraf od mog tasta iz golfa petice neki šraf i uporedite ga sa nekim drugim na parkingu. Mi uopšte ne znamo da je ta mašina, tužilaštvo je uzelo zlonamjerno da upoređuje neku mašinu koja je podmetnuta" rekao je MIljković i dodao:

"Što se tiče mašine, trebali su da vještače mašinu za mljevenje mesa, da su je vještačili, vidjeli bi da njihovi svjedoci saradnici ne govore istinu" završio je Miljković svoje izlaganje.

Podsjetimo, prema navodima optužnice, pripadnici klana su u žrtve ubijali u tajnoj prostoriji u kući u Ritopeku, a potom njihove ostatke mljeli u mašini za meso.

Suđenje je za danas završeno i biće nastavljeno u petak.

Podsjetimo, na prethodnom suđenju, koje je održano u ponedeljak, on je govorio o sedmorici ubijenih tvrdeći da su živi ali nedostupni državnim organima, ponavljajući da su fotografije sa Skaja koje se nalaze u optužnici fotošopirane, a da su trojica nekadašnjim pripadnika zloglasnog klana koji su odlučili da progovore i postanu svjedoci saradnici govorili nesitine.

Takođe, tokom višečasovnog izlaganja, optužio je i oca pokojnog Lazara Vukićevića, koji je prema optužnici jedna od žrtava iz Ritopeka da pred sudom nije govorio istinu. Vukićevićev otac, koji u ponedeljak nije bio prisutan, danas se pojavio u sudnici.

On je najavio da će danas govoriti o Surduku, u kom je prema optužnici spaljeno tijelo pokojnog Gorana Mihajlović.

"Svjedok saradnik Nikola Spasojević je po meni kroz iskaz sam dokazao da nikada nije bio tamo. On opisuje tu kući i kaže "to je bila kuća sa velikom ogradom, ima mala kapija, ima velika kapija". Kaže "lomača se nalazila blizu šupe", potom kaže da je šetao po placu i da velika kapija ne radi, pa navodi da može i helikopterom da se dođe na plac. Kaže da je tu "paljeno tijelo Gorana Mihajlovića na lomači". E sad, šta kaže dva dana posle ovog iskaza, kaže "lomača se nalazila u zadnjem lijevom dijelu placa". Dva puta je mijenjao lokaciju "lomače". Kaže "nisam gledao krovove, palili smo čovjeka", a ja tvrdim da ga nismo palili" počeo je izlaganje Belivuk, ponavljajući da je nelogično da za te "različite iskaze svjedoka saradnika tužilaštvo tvrdi da su neprotivurečna i jasna".

U nastavku izlaganja, on je nastavio da analizira iskoz istog svjedoka saradnika, inače kuma Marka Miljkovića Nikole Spasojevića, koji je u svom iskazu tvrdio da je bio u dvorištu kuće kada je tijelo Gorana Mihajlovića spaljeno na lomači. Mihajlović je, prema priznanju Spasojevića ubijen prethodno u Ritopeku.

"Svjedok Aleksandra Živković, koja je inače vlasnica kuće, kaže da postoje dvije kuće, a ne kako Spasojević tvrdi jedna. Rekla je da to nije šupa, nego kuća u kojoj stoje alat i druge baštenske stvari. Ona kaže, ta manja kuća nije zaključana i tu stoje stvari za pečenje rakije, košenje trave. Jedino u čemu se slažu iskazi Spasojevića i vlasnice kuće je da je bila bijela ograda, a koliko je bijelih ograda u Srbiji u to da ne ulazim. Svjedok Aleksandra Živković kaže da je postojala litica, da su niz nju bacali smeće i oni i komšije, a Spasojević pokušava da kaže da su tamo nađene gume koje su korišćene za lomaču" rekao je Belivuk, komentarišući iskaz Aleksandre Živković, koja je inače bivša supruga Radoja Živkovića, rođaka vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

Optuženi Belivuk je potom prešao na iskaz svjedoka Verice Predić, komšinice koja je ispričala da je na dan kada je po optužnici u Surduku paljeno tijelo Gorana Mihajlovića videla vatru u dvorištu.

"Šta kaže Verica Predić? Da je paljevina bilo i ranije, i u drugim dvorištima kada su pravljeni roštilji. A šta kaže Spasojević o paljenju tijela? Kaže "Veljko je rasporedio gume, posuo ćumur u njih, napravio lomaču, stavili smo tijelo u njih i digla se ogromna vatra jer je bilo mnogo guma". Kaže da nije vidio komšinicu, da je prišla jer je bio ogroman plamen, zato što je crni dim prekrio cio kraj. Kaže da sam ja komentarisao s Markom, "da je prišla bliže morali bi i nju da zapalimo". Znači, kaže da ja nisam bio maskiran, da smo palili čovjeka, da je bio jak plamen i jak vjetar i da sam se ja trudio da me niko ne vidi, a da sam komentarisao i da treba da ubijemo i komšinicu. Da je istinito, bilo bi monstruozno. Evo, nemojte da vjerujete meni na riječ, nego dokazima. Znači imali smo 20 guma i 120 kilograma ćumura, a šta kaže Verica Predić? Kaže "osjetila sam miris vatre, prišla sam i vidjela da je vatra ograničena, da momci baš paze i da imaju čak i vodu". Tužilac je pita jel to bila velika vatra, a ona kaže "vatra je bila najnormalnija vatra, mislim da je u buretu i bila sam zadovoljna jer momci koji pale paze". Rekla je i da je bila na metar dva od vatre i da je pričala s "lepim, visokim, kulturnim momkom" nastavio je Belivuk u sudnici da analizira iskaze ranije saslušanih svjedoka.

"Evo ovako, sve što je komšinica ispričala je suprotno od onoga što je Spasojević ispričao. Kaže da je u daljini vidjela dva momka, da je pričala s momkom s kačketom. Dakle, ja sam na svim slikama u medijima s kačketom, imam tetovaže, nisam neupadljiv. Znači, i da tada nije znala ko sam, sada bi znala i rekla pričala sam s Belivukom. Ona je pričala s nekim visokim momkom, al to nisam bio ja, nisam radio to što piše da sam radio. Lijepo je rekla da je vidjela grančice zapaljene, da nije osjetila neprijatan miris, da nije bila izrazito velika vatra. Sve suprotno onome što tvrdi Nikola Spasojević. Onda tužilac ustane i kaže "iskaz je saglasan sa kazivanjem Nikole Spasojevića". Ovo što on kaže je neistina, da ne kažem prikladniju riječ jer ću onda da dobijem opomenu ili kaznu" iznio je ponovo optužbe na račun tužilaštva i svjedoka saradnika.

Potom se, stojeći oslonjen sa obje ruke na sudsku govornicu osvrnuo na slike iz Surduka, koje se nalaze u spisima predmeta i prikazivane su ranije u sudnici.

"Ovo je bilo ukratko šta sam imao da kažem" završio je primjedbe na iskaze svjedoka koji su ranije saslušani.

On se potom osvrnuo i na svjedočenja vještaka, koji su danas u sudnici potvrdili da su vještačili mašinu za tabletiranje pronađenu u Ritopeku, tvrdeći da to nije njihovo.

"Sve je ovdje fabrikovano, namješteno" završio je Belivuk danas.

Prethodno, u Specijalnom sudu iskaze su dali i sudski vještaci, forenzičari koji su naveli da je od pripadnika kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića oduzeto 72 komada različitog oružja.

"U ovom predmetu sam bio nosilac i šef komisije koja je radila vještačenja. Vještačeno je 72 komada oružja. Više dana se vršilo opaljenje iz oružja, jer je bila velika količina oružja. Od svega navedenog, mitraljez je bio neispravan, a jedan pištolj crvena zastava nekompletan, pa samo iz njih nije vršeno ispaljenje" pojasnio je major policije, glavni forenzički inspektor, Miloš Kopečni.