Glumac drugarici napravio dijete, ali ne živi sa njima: Objasnio bizarnu situaciju i svoj stav o očinstvu

Andrija Kuzmanović priznao je na koji način planira da se posveti prinovi i generalno roditeljstvu.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Otkako je postao otac, glumac Andrija Kuzmanović značajno je promijenio prioritete i prilagodio svoje navike. Iako rijetko javno govori o sinu Ignjatu, priznaje da mu je dolazak djeteta donio pozitivne promjene.

"Nisam se mnogo uozbiljio, ali želim da sačekam neke dane da mogu da dobacim loptu sinu, da mogu sa njim da izađem u grad. Promjene su nastupile nakon njegovog dolaska na svijet, hvala bogu, ali mislim da će očinstvo tek da me mijenja", iskreno je rekao.

Izvor: Prva screenshot

Andrija se sa posebnim emocijama prisjeća svog oca Radojice, koji je preminuo u martu 2019. godine, i kaže da je od njega usvojio mnoge vaspitne metode.

"Gledaću da, kao i on, ne budem dosadan ćale, a on je bio roditelj mangup, ortak, drugar. I kad bih nešto zabrljao, nije birao da mi pridikuje, čak je i učestvovao u nekim mojim vragolastim, ali ponekad i kretenskim momentima. Naravno, nije bio akter, nego sudija. S ove distance shvatam da me nikad nije sputavao, shvatao je sve to što sam radio kao neku od prolaznih faza i mislim da ću to da i sam primijenim kao roditelj. I tata je sigurno imao neki porok, ali ga ne pamtim baš ni po čemu lošem, nego samo po dobrim stvarima", ispričao je Kuzmanović.

Drugarica mu rodila sina

Andriji je navodno njegova bliska prijateljica rodila sina, a u želji da zaštiti privatnost svojih najbližih, nije želio da govori na ovu temu, te samo njemu bliski ljudi znaju da se ostvario kao roditelj.

Iako ni on, niti majka njegovog djeteta nisu planirali prinovu, zreli i spremni za bebu, oboje su odlučili da će nasljednika odgajati s mnogo ljubavi i brinući o njemu potpuno ravnopravno.

"Vjerujem da ću biti sve uspješniji, moja situacija je takva da ne živim sa svojim sinom, ali se trudim koliko mogu. Siguran sam da ćemo iz godine u godinu, kako on bude sve stariji, biti sve bliži", rekao je Kuzmanović.

Izvor: Gloria/ Mondo