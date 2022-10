"IMA LOVU, IMA SVE, HVALA BOGU!" Dalila progovorila o novom dečku - njegovo ime ne izgovara, ali ove detalje NE KRIJE!

Dalila je u emisiji sramežljivo otkrila da su u vezi mjesec dana, ali je i priznala neke druge stvari.

Izvor: TV Pink / screenshot

Bivša učesnica Zadruge Dalila Dragojević ne krije da je poslije razvoda od Dejana Dragojevića čije prezime i dalje nosi, ponovo srećna u ljubavi, a s novim dečkom Lukom Nikolićem je u vezi mjesec dana.

Iako ne pominje njegovo ime u javnosti, priznala je da je rođeni Beograđanin i da joj skida zvijezde s neba, kao i ona njemu, a potom otkrila i neke druge detalje.

"On je meni prvi prišao, u Budvi je to bilo. Gledao je Zadrugu i pustio mi je poruku, a slučajnost je bila što smo bili u istom hotelu u Budvi i posle toga je uradio jednu prelijepu stvar u klubu. Trebalo je da izađe u drugi klub i onda mi je pustio poruku i kad sam mu rekla gdje ja izlazim, rekao mi je da je to mjesto gdje idu deca, ali ja sam htjela tamo da idem, jer je gostovala pjevačica koju mnogo volim. Kad sam ušla u klub, vidjela sam ga kako ulazi i bio je iza mene za stolom. Onda mi je poslao ruže, prave ruže, sve ruže od gospođe koja ih je prodavala i cijelu noć smo se dopisivali, iako smo bili jedno naspram drugog", otkrila je Dalila, a priznala je i da se radi o dobrostojećem muškarcu.

"Ima sve, hvala Bogu", rekla je Dalila u emisiji Magazin In, a nedavno su svi komentarisali njen novi stajling.

Pogledajte i kako je proslavila 29. rođendan: