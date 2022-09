ORALNO ME JE ZADOVOLJILA U ĆOŠKU! Kristijan Golubović šokirao tvrdnjama o cimerki, pa prozvao repera: Koliki je PAĆENIK

Učesnik Zadruge 6 Kristijan Golubović žestoko je opleo po nekim od cimera iz rijalitija, a zatim i šokirao sve tvrdnjama o jednoj učesnici.

Izvor: Instagram/heavycur_zadruga1

Nekoliko učesnika Zadruge okupilo se u pabu s Kristijanom Golubovićem, te su osudili Snežanu Bogdanović i Ivana Neškovića zbog bijega iz rijalitija, a Kristijan se osvrnuo na nekadašnje pokušaje bjekstva Nenada Aleksića Ša.

"Ša, koliki je paćenik, to nisam vidio. Pazi, Tari Simov platio kaznu. Za ono što je uradila Tara, nikad ne bih platio, mami pokojnoj ne bih platio. Kakav čovjek. Misli da je dobro djelo uradio. To je smećarka, samo takva", rekao je Kristijan o reperu koji je u jednoj od sezona pomenutog rijalitija platio kaznu od 50.000 eura tadašnjoj djevojci Tari Simov zbog bijega iz Zadruge, a prije toga se zbog nje razveo do supruge pred kamerama.

Kristijan nije štedeio ni cimerku Aleksandru Nikolić, sa kojom je od početka rijalitija u sukobu.

"A onaj cirkus danas. Drži slovo klasična prostitutka koja ne za dvije rečenice da sastavi daje savjete Valentini. Gdje je bila sa 17 godina? Ovdje mi je gurala k*rac u usta u ćošku, jedva ga izvadi", rekao je Golubović, koji je dodao da Aleks patetiše, kako bi od fanova dobila stan.

Golubović je rekao i za jednu od cimerki iz Zadruge da joj "smrdi iz usta", a uskoro bi trebalo da se vjenča s trudnom vjerenicom Kristinom Spalević na imanju u Šimanovcima za šta je dobio papreni honorar.