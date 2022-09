PRVA DISKVALIFIKACIJA 2 NEDJELJE NAKON POČETKA ZADRUGE! Prijetio samoubistvom uživo, pa pobjegao - evo kolika je KAZNA!

Robert Mitrović je diskvalifikovan iz Zadruge.

Zadruga 6 počela je pre nešto više od dvije nedelje, a prva diskvalifikacija već je stupila na snagu!

Robert Mitrović, bivši suprug Viktorije Mitrović, pobjegao je sa imanja u Šimanovcima i produkcija ga je diskvalifikovala, a pored toga moraće da plati 50.000 eura jer je prekršio ugovor.

"Poštovani zadrugari, ovim putem vas zvanično obavještavamo da je Robert Mitrović zbog samoinicijativnog napuštanja Zadruge diskvalifikovan i da će televizija Pink pokrenuti tužbu i od njega potraživati 50.000 evra", pročitao je Milan.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je Robert pokušao da napusti rijaliti. Prije nekoliko večeri je sa Snežanom Bogdanović pokušao da preskoči ogradu, potom i u programu uživo prijetio da će se otrovati lekovima.

"Rekao sam šta ću uraditi. Nije mene sramota. Hoću da pričam sa produkcijom. Sakrio sam ljekove svuda. Ako ne, otrovaću se ljekovima, baš me briga. to je to. Ja sam se zakleo u dijete", rekao je tada Robert.