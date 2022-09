OKUPIO JE DEBILE OKO SEBE DA BI BIO GLAVNI: Učesnik Zadruge izvrijeđao Baku Praseta - "To je go**o od čoveka"

Bilal Brajlović, poznatiji kao Lil Broks, progovorio je o tome kako zna jutjubera Baku Praseta.

Jutjuber i učesnik Zadruge 6 Bilal Brajlović otkrio je da je bio u svađi sa Bakom Prasetom i njegovom djevojkom Anjom Blagojević poznatijom kao Anja Bla. On ističe da je Anja slična kao Ana Spasojević.

"Ana Spasojević, slične su. Ja sam sjedio sa drugom Vanimijem, dopisivao sam se sa njom i bio jutjuber koji je u drami. Pisao sam sa Anji da li će da mi bude u spotu, a voljela je preglede više nego k**ac, to može da se vidi sa svim što radi sa Bakom. Ja sam sa Bakom ušao u problem, zbog nje i jer niko ne smije da proziva jer mu svi ližu g*zicu. On zna da se nosi sa situacijom i manipuliše iz koristi u svoju korist. On se pronalazi u jakoj priči, sa kim je sve bio u drami, Lukas, a sad i vrh udara. Što? Zbog pregleda. Imao sam dokaze, p*šao se po njemu i devojci, pravi priču sa dokazima gde sve ima", pričao je Lil Broks.

"Govoriš o dokazima, šta posjeduješ", pitao je voditelj, da bi Broks rekao da se svojevremeno "predstavljao samostalno, kao agencija". "Ja sam htio da pravim neku reklamu, čuli smo se preko vibera, brojeva, sve je snimljeno čuje se njegov glas i broj. Htio sam da vidim na koji način radi i koliko para traži. Kontaktirao sam ga za Anju, on je rekao da on nju predstavljao, a ne da je sa njom. Nakon mjesec i po dana odem u Niš kod Barbi Afrike, išli smo na razgovor u restoranu, bio je moj prijatelj i jedna djevojka. On mene zna, oni kao tad nisu zajedno, što je laž. Došli smo ispred restorana, ima neki šah što se igra, za sve postoji video. Snimali smo razgovor 22 minuta", pričao je Bilal i nastavio:

"On je tad ispao glup i naivan kao dječak kojem daš igračku. Pričao je kad će šta da otvara, praviće vodu, energetske čokoladice. To će djeca da kupuju, jer su pare u djeci. Dešavalo se sve sa Kikom, počeo je da planira kako će da ulaže neke pare. To je bilo nakon što se izdešavalo, nije se bezveze sklonio, baš zbog njene smrti. Ne mogu da kažem da je odgovoran, ali kad imate dva miliona pratioca i kažete... I sama je rekla da je dobijala komentare. Pomenuo sam za poslove, a zamisli 22 minuta šta ima... To je g**no čovek, napravio je sve jer je g**no. Niko ništa nije smio da mu kaže. On je napravio svoju ekipu Delić Čoda, okupio je debile da bi bio glavni, psuje ih, a oni mu ništa ne uzvraćaju. On sebe naziva alfa mužjakom, a znamo kakav je bio kad je počeo, svirao na klaviru i bio štreber. Kad pare i moć udare u glavu ovo se desi".

