IMAM PRIVATNE SNIMKE BAKE PRASETA! Jutjuber udario na Bogdana - "Bio sam s Anjom, ZAJ*BAO sam ga", prozvao i Kristijana

Početak šeste sezone Zadruge se bliži, a budući učesnici se uveliko spremaju za ulazak.

Izvor: Instagram/bakaprase

Javnost je do sada upoznala neke od novih učesnika Zadruge, njima će se pridružiti i Bilal Brajlović koji je pred ulazak iznio niz nepoznatih detalja o Baki Prasetu i njegovoj devojci Anji, ali je pecnuo i brojne druge rijaliti ličnosti.

"Prije tri godine sam snimao za jutjub i onda me nije bilo zbog privatnih razloga. Nedavno sam se vratio, udario sam odmah na Baku. Bio sam s Anjom, on mi je brisao klipove. Baš sam ga dobro zaje*ao. Navukao sam ga poslije mjesec i po dopisivanja, predstavio sam se kao agencija, pa smo se i lično vidjeli. Imam privatne njegove snimke gdje priča skroz drugu priču. I to će izaći sve kako on priča i što se tiče Anje i mene i sve", otkrio je Bilal iz Sarajeva, a u rijaliti ulazi, kako kaže, da pobijedi.

"Jedan jedini Lil Broks, dolazim iz Sarajeva i imam 23 godine. Bavim se jutjubom, video produkcijom. Ne znam šta da vam kažem, meni je bitno da je meni lijepo u životu. Svi pitaju čime se baviš, a niko ne pita jel ti lijepo u životu?", rekao je Bilal i pecnuo Kristijana Golubovića i Filipa Cara.

"Ne volim da ogovaram, ali kad je neko jak kao Krisijan Golubović i Filip Car. Takve volim da udaram, da gazim. Neću ja neću, Pecu. Biću uz njih ako ih neko bude dirao, jer je najlakše njih udarati. A kad dođe Kristijan tamo nešto ovo ono, nisam ja ušao da ćutim. Kakav Car, Lil Broks je Caru car", poručio je on i otkrio šta imaš protiv Kristijana:

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

"Mnogo lažnih priča priča on. U redu sve to, ali vidi ovako, imaš godina koliko imaš, prosiš na tik toku i na donacijama. Dođeš meni na tik tok i jutjub, što mangupe ne izađeš na ulicu i pričaš. Gdje ste vidjeli da se pravi kriminalac snima na tik toku? Izađi na ulicu, ne plašim se susreta s njim".

Baka Prase se našao u žiži interesovanja javnosti zbog javnog sukoba s Željkom Mitrovićem, a pale su teške riječi s obje strane.