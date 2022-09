MARIĆ ISMEJAO JOVANU JEREMIĆ U JUTRANJEM! Ona mu najavila HAOS - "Sa mnom tako nećeš moći! Sad će da oseti kako J**EM!"

Glavni i odgovni urednik Hepi televizije Milomir Marić potkačio je koleginicu i nekadašnju saradnicu Jovanu Jeremić u jutranjem programu, a ona mu nije ostala dužna.

Jovana Jeremić koja je nekada radila sa Milomirom Marićem u jutranjem programu na Hepi televiziji nije ostala imuna na kolegin komentar, ali i na ponašanje voditeljke u jutarnjem koja je sve vreme prevrtala očima na spomen njenog imena.

Vlasnica škole jahanja Nina Šobota, koja je bila gošća u jutarnjem programu na Hepi televiziji kod Marića je govorila o silovanju u konjičkom sportu, temi koja danima potresa domaću javnost. Ona je odmah na početku svog gostovanja istakla da je o tome prvo govorila kod Jovane Jeremić u jutarnjem, na šta je Marić odmah reagovao komentarom: "Trebalo je da odete u Tužilaštvo, a ne da se žalite jednim novinama, jednoj novinarki", aludirao je rečima na Jeremićevu, dok je gošća govorila: "Ne, ja sam prvo sve ispričala Jovani Jeremić", na šta je Marić komentar podrugljivo odreagovao: "A, onda je to već ozbiljna priča".

"Šta se dešava na spomen moga imena? Komentari su suvišni! Znam da mnoge moj uspeh boli! Ja sam kolegama sa Hepija dala kontakt i poslala Ninu. Ovo mi je hvala. Devojčica koja je Alisa u zelji čuda, koja sedi pored Marića, može da se šali sama sa sobom, što uveliko već čini svakojutarnjim ponašanjem i izjavama da treba 'cepati novine', ali se sigurno neće moći šaliti sa Jovanom Jeremić koja je ceo svoj život posvetila uredništvu", napisala je Jovana na svom Instagram profilu.

"Ja sam kolegama poslala gošću, koja je prvo kod mene gostovala i pričala o silovanju u konjičkom sportu, a kada je ona spomenula moje ime, Marić je počeo pod*ebavački da nastupa! Na to se nadovezala njegova saradnica, 'Alisa u zemlji čuda', i ja to neću da dozvolim! Da moje dobro bude uzvraćeno ružnim i nekorektnim ponašanjem. Ponašanjem koje pokazuje zavist i ljubomoru prema mom uspehu, a moj postupak govori o mojoj širini, pre svega uredničkoj, jer sam im ustupila gosta nakon moje emisije. Ja volim prema takvima da ispadnem dobar čovek, čisto da se zna u čemu je razlika", istakla je Jovana Jeremić i dodala:

"Milomir Marić je čovek pored kojeg sam ja provela deset godina, i ja jako dobro poznajem svog učitelja Marića. Ja sam imala tu sreću da me otkrije Aleksandar Tijanić, a da mi šansu pruži Marić, i ja to jako poštujem, za razliku od njega, koji je otkako sam otišla sa te televizije na svaki način pokušao da minimalizuje moj rad. I dan danas jutarnji program i Marić žive od mog nekadašnjeg šera! Treba da me urame, jer je Jovana Jeremić na toj televiziji ostavila dušu i mladost, a da bih sad dobila šta? Da se Milomir Marić sprda?!".

"Ja protiv Marića nemam ništa lično, čak mi je vrlo drag i volim ga, ali sigurno mu neću dozvoliti da mu prolaze ove fore. To može da proba kod devojaka koje forsira da sa njim vode jutarnji program. Njemu treba da bude i nagrada i kazna što je jedino Jovana Jeremić uspela, nijedna od devojaka koje on forsira nije napravila karijeru. Treba da bude ponosan, ipak je proizveo jedno medijsko čudovište - Jovanu Jeremić. Ja sam Marićevo remek-delo, i to mu je ujedno najveća kazna, a i nagrada. Iako ga volim najviše na svetu, sam je birao ovo... Sad će da oseti šta znači kad je*e Jovana Jeremić", bila je oštra voditeljka i dodala za kraj:

"Želela bih da završim ovu temu Platonovom rečenicom: 'Drag mi je učitelj, ali mi je istina mnogo draža'".

