JOVANA JEREMIĆ ŠUTNULA BOGATOG DEČKA I VEĆ NAŠLA NOVOG?! Smuvala još moćnijeg, pomenula i PREVARU - Znam šta želim!

Jovana Jeremić bira samo imućne muškarce, a evo šta je rekla o odnosu s Nenadom.

Izvor: Instagram/jeremicjovana

Veza Jovane Jeremić s Nenadom Sankovićem koju je dugo krila od javnosti nedavno je pukla, ali voditeljka navodno nije dugo bila sama nakon raskida. Ona je bila ta koja je rekla Nenadu zbogom, a novog dečka još ne želi da otkrije, piše Kurir.

"Jovana je skoro ostavila Nenada. To više nije bilo to. Nije mogao da je prati i da se nosi sa svim onim što njen posao nosi. Ona je bila ta koja je inicirala raskid. Svako je krenuo svojim putem, ali su ostali u prijateljskim odnosima. Ipak, Jovana nije dugo samovala, pa je ubrzo našla novog udvarača. Još su na početku, ali joj u svemu odgovara i super se slažu. Posle teškog perioda zbog prijetnji koje je dobijala na društvenim mrežama i stresa koji joj je sve to prouzrokovalo, novi dečko joj je pružio podršku i našao joj se pri ruci. U pitanju je dobrostojeći i zgodan muškarac. Baš ide uz Jovanu i njen temperament", ispričao je izvor, a oglasila se i Jovana.

"Ne želim da komentarišem svoj ljubavni život. Vrijeme će pokazati da li smo Nenad i ja jedno za drugo i da li ćemo opstati. Bitno je u svakom momentu da smo iskreni jedno prema drugom. Ja nisam žena koja vara, ali sam žena koja zna šta želi u svom životu", poručila je voditeljka.