"BAKA PRASE JE TRPIO NASILJE, NA SASLUŠANJU JE BIO MANJI OD MAKOVOG ZRNA" Šok tvrdnje Jovane Jeremić

Voditeljka Jovana Jeremić iznela je nove šokantne tvrdnje o jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase.

Izvor: Kurir

- Baka Prase je zaljubljen u mene. On želi da bude sa mnom. On je Petar Pan, dječak zarobljen u tijelu muškarca. Mnogo je nesiguran dečko u sebe. Trpio je zlostavljenje u školi, kako sam čula, pa je zato i radio djevojčicama na internetu ono što je i sam trpio u školi - počela je izlaganje Jovana.

- To je trauma kakvu sam i ja prošla, ali je važno istaći da sam ja poslije psihičkog zlostavljanja u školi postala dobar čovjek, a on zao. To mu ne treba. Ja sam prerasla tu situaciju tako što sam se ostvarila, a on nije. On želi da bude šoumen. Možda da mu Željko Mitrović ponudi neku emisiju.

- Ja njega ne mrzim. Žalim ga. On je nesnađen muškarac kom želim da prestane da mrzi žene. Mislim da je njega odbila neka žena u mladosti, pa zato mrzi žene. On se potajno "pali" na mene jer takvi vole jake žene koje su im potrebne da ih podrže, ali ja ne mogu da ga podržim jer pogrešno radi stvari - dodala je Jeremićeva.

- On je napao Željka čime je pokazao da nije mudar. Ide biciklom na Rusiju jer je Željko institucija. Povrijeđuje sam sebe i zato će trpjeti bolan proces transformacije. Ne možeš da napadaš Željka koji je toliko toga napravio i učinio tolika dobra djela. Mogao je da se čuje sa njim i da na drugačiji način izglade odnose, a ovako je krenuo u utakmicu koju će izgubiti. Olupaće se mnogo.

- Ja ne mrzim Praseta. On mi je čak i drag jer lupa gluposti. Ipak, dobiće tužbe. Vidjeću se sa advokatom u subotu. Sve možeš da mi diraš osim obrazovanja i načina na koji sam uspjela. Ja nikada nisam oralno zadovoljavala bilo koga da bih imala emisiju. Ja sam trpjela sankcije jer nisam htjela da budem ljubavnica političaru - istakla je voditeljka.

- Ja sam moćna i dominantna jer nisam radila takve stvari. Čula sam da je Prase bio manji od makovog zrna na današnjem saslušanju, ali ne znam šta je istina. Vrijeme će pokazati. Biće ono: "Tjerali ste lisicu, istjerali ste vuka". Čula sam i da će se naći i povezanost Bake Praseta sa menadžerom Bube Korelija i Džale Brata koji je dilovao drogu po školama. Ne znam šta je tu istina, ali biće mnogo novih stvari.